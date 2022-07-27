«Динамо» Минск — «Хапоэль». Песенка белорусов в Лиге конференций спета

28 июля состоится второй матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Динамо» Минск — «Хапоэль» Б-Ш. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Хапоэля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Динамо» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на ответный матч Лиги конференций «Динамо» Мн — «Хапоэль» 28 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Минск — «Хапоэль» Б-Ш не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.69. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

«Динамо» Мн — «Хапоэль»: прогноз и анализ второго матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций (28.07.2022)

28 июля на международной арене запланированы ответные матчи второго раунда квалификации Лиги конференций. Особое внимание уделим второй игре между минским «Динамо» и израильским «Хапоэлем». Ответная встреча пройдёт на стадионе «Яков Тернер Тото» в Израиле. Первая игра тоже проходила в Израиле и закончилась победой израильтян со счётом 2:1. Хотя у «Динамо» ещё сохраняются шансы.

Минское «Динамо» в первом раунде Лиге конференций обыграло черногорский «Дечич» по сумме двух встреч (3:2). Теперь же на пути встал весьма непростой «Хапоэль». В рейтинге УЕФА Израиль занимал 15-е место в сезоне-2021/2022, так что «Хапоэль», будучи второй командой в чемпионате Израиля, ещё пожалел белорусов.



Минчане такому исходу вполне рады, ведь на бумаге соперник был силён, а разница голов некритичная. Впрочем, из-за всем известной ситуации матчи в Беларуси не проводятся, так что ответный матч пройдёт снова в Израиле, как мы уже сказали. Это немаловажный фактор, поскольку не будет поддержки трибун. Явно будет непросто минской команде.

«Хапоэль» выиграл Суперкубок Израиля, победив «Хайфу» (2:1) в серии пенальти. Кроме того, высокий рейтинг позволил начать выступление в Лиги конференций сразу со второго раунда. Правда, команда показала не лучший футбол в своём исполнении. В концовке даже могла упустить победу, а ведь уровень с «Динамо» весьма различим на данный момент.

Сейчас «Динамо» идёт на шестом месте в чемпионате Беларуси, сыграв 13 матчей. Вроде бы не так плохо, но чем-то выдающимся назвать такой результат трудно. К тому же сравнивать уровень команд очень сложно. Белорусский чемпионат не является знаменитым. С другой стороны, игровой тонус у номинальных хозяев сейчас куда лучше, и первая игра это показала. Всё из-за межсезонья в чемпионате Израиля.

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По уровню мастерства и опытности состава «Хапоэль», естественно, фаворит в этой паре. При всех вводных «Динамо» на бумаге остаётся аутсайдером. Мы бы во втором матче снова рассмотрели ставку на победу «Хапоэля» через тотал больше 2.5 мяча за 2.90. Коэффициент довольно большой, но логика тут есть.

Во-первых, белорусам нельзя отсиживаться в обороне. Играть на удержание счёта уже не получится. Так что у израильтян наверняка будут шансы снова забить много. Во-вторых, «Динамо» в чемпионате Беларуси играет довольно весело: забито 20 мячей при 13 пропущенных. То есть в среднем чуть больше двух с половиной голов за матч случается.

Взамен ставке на победу «Хапоэля» можно рассмотреть «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 2.65. Коэффициент чуть меньше, но и риска тоже. На наш взгляд, здесь вполне может быть повторение исхода первой встречи.

Прогноз и ставка на второй отборочный матч Лиги конференции «Динамо» Минск — «Хапоэль» Б-Ш 28 июля 2022 года

«Хапоэль» отменно показал себя в минувшем чемпионате Израиля и выиграл Суперкубок страны. У минского «Динамо» сейчас идёт сезон, игровой тонус в порядке, но по уровню игры и мастерству есть разница с оппонентом. Мы бы в ответной игре ставили на гостей, они сейчас в более выгодном положении. Наверняка в ответной игре будет много голов. Белорусам нужно отыгрываться, что откроет зоны для израильтян. Проверим «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: «обе забьют» + тотал больше 2.5 мяча.

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