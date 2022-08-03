Черчесов и Хайкин в Лиге чемпионов и другие события. Что смотреть 3 августа

Российских клубов в еврокубках нет, но поболеть есть за кого!

Лето вступает в завершающую фазу! Выходят из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а вот хоккейные команды пока ещё отдыхают. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 3 августа.

На что ставить в футболе 3 августа

Продолжается квалификация Лиги чемпионов. Станислав Черчесов вместе с «Ференцварошем» едет в Азербайджан в гости к «Карабаху». Выезд непростой, а венгры пока смотрятся убедительно не всегда. Впрочем, результат пока что есть.



Никита Хайкин и «Будё-Глимт» сыграют с литовским «Жальгирисом». Этот клуб в предыдущем раунде сенсационно прошёл «Мальмё», так что расслабляться норвежцам точно не стоит.



Киевское «Динамо» после победы над «Фенербахче» сыграет с австрийским «Штурмом», а «Црвена Звезда» встретится с армянским «Пюником». Наконец, «Маккаби» из Хайфы примет кипрский «Аполлон».



Кроме того, четыре матча пройдут в квалификации Лиги конференций, но там интересных противостояний нет. Выделить можно разве что встречу «Риги» с португальским «Жил Висенте».

На что ставить в хоккее 3 августа

Клубы КХЛ проводят первые товарищеские матчи. На Sochi Hockey Open «Авангард» сыграет с олимпийской сборной России, СКА сразится с минским «Динамо», а «Сочи» — с «Адмиралом».

На что ещё ставить 3 августа

На теннисном турнире в Вашингтоне Аслан Карацев сразится со шведом Микаэлем Имером, а в Лос-Кабосе в борьбу вступит Даниил Медведев. Его оппонент – представитель Австралии Ринки Хиджиката.



У женщин в Вашингтоне Людмила Самсонова сразится с Айлой Томлянович, а Анна Калинская – с Симоной Халеп. В Сан-Хосе Дарья Касаткина встретится с Тэйлор Таунсенд.