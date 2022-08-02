«Шахтёр» С — «ЧФР Клуж». Чемпион Беларуси продолжит падение, а Дан Петреску поможет

4 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Шахтёр» Солигорск — «ЧФР Клуж». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу румын в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех белорусов оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Шахтёр» С — «ЧФР Клуж» 4 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Шахтёр» Солигорск — «ЧФР Клуж» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Анализ и прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций «Шахтёр» Солигорск — «ЧФР Клуж» (04.08.2022)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. Идентичным образом дела обстоят в третьем по значимости клубном европейском международном турнире — Лиге конференций.

На 4 августа запланированы целых 28 первых противостояний третьего квалификационного раунда соревнования. В одном из них на стадионе «Сакария Ататюрк» в Турции померяются силами солигорский «Шахтёр» и «ЧФР Клуж» из Румынии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.



По итогам минувшего сезона клуб из Солигорска второй раз кряду и в третий за всю историю существования выиграл чемпионат Беларуси. За 30 матчей соревнования потерпел только три поражения. Мирных исходов добыл столько же. В остальных встречах одержал победы. Всё бы ничего, но на евроарене коллектив полностью провалился.



Из Лиги чемпионов выбыл, уступив уже в первом квалификационном раунде болгарскому «Лудогорцу» (0:2 по сумме двух матчей). Вследствие чего отправился пытать счастье в Лигу конференций. Но и здесь не преуспел. Вылетел, проиграв также в первом квалификационном раунде скромному «Фолу» из Люксембурга.

В текущем сезоне успехи «горняков» на международной арене столь же печальны. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов они уступили словенскому «Марибору». В первом матче сыграли достаточно неплохо и добыли ничью — 0:0. Но вот ответное противостояние проходило полностью под диктовку противника и справедливо ознаменовалось поражением белорусов.

Натхо дал прогноз на итоговое место ЦСКА в чемпионате России.

За всю встречу подопечные Сергея Татушева нанесли только три удара, причём лишь один из них попал в створ. Любопытно, ведь для «Марибора» сезон на тот момент только-только начинался. Клуб находился не в лучшем тонусе. Несмотря на это, одержал уверенную победу, продлив безвыигрышную серию «Шахтёра» в еврокубках до девяти матчей.



«ЧФР Клуж» по итогам прошлого сезона тоже выиграл первенство своей страны. Но, помимо этого, здорово проявил себя на евроарене. В Лиге чемпионов добрался до третьего квалификационного раунда. На предыдущих стадиях отборочного турнира обыграл боснийский «Борац» и гибралтарский «Линкольн». Дальше не пустил крепкий «Янг Бойз».

В текущем сезоне железнодорожники под руководством Дана Петреску не так успешно выступили в Лиге чемпионов. В первом же квалификационном раунде уступили «Пюнику». Первая встреча ознаменовалась мирным исходом (0:0). Вторая в основное время тоже — 2:2. А вот в серии послематчевых пенальти армяне оказались немного удачливее.

Впрочем, это, скорее, случайность. В грядущей игре Петреску вряд ли допустит подобное. Как мы помним, в сезоне-2019/2020 наставник достиг с клубом из Клуж-Напока солидных успехов. Сначала его подопечные дошли до группового этапа Лиги чемпионов, где уступили в обоих матчах «Славии» (два раза по 0:1). Затем пробрались в плей-офф Лиги Европы, одолев ряд сильных оппонентов.



Петреску является очень опытным тренером. В России он достиг весьма впечатляющих результатов. Во главе Кубани выиграл Первую лигу, обновив клубный рекорд по длине беспроигрышной серии в течение одного сезона. Затем румынский специалист перебрался в московское «Динамо» и вытащил его из чёрной полосы.



Недавно наставник заявлял о том, что хочет вновь поработать в России. Слухи связывают его с многими клубами РПЛ. Думается, встреча с «Шахтёром» — отличная возможность для Петреску обратить на себя внимание. У «горняков» на тренерском мостике пребывает тоже опытный, но не столь успешный главный тренер.

В текущем сезоне подопечные Ташуева выступают очень нестабильно. За 14 встреч в чемпионате Беларуси одержали только восемь побед. Также три раза сыграли вничью и потерпели столько же поражений. Одно из них было относительно недавно, от середняка первенства — «Торпедо БелАз» (0:1). Думается, даже домашние стены не спасут «Шахтёр» от поражения в предстоящей игре. Возьмём П2 за коэффициент 1.93.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Шахтёр» С — «ЧФР Клуж» 4 августа 2022 года

Фаворитом встречи, на наш взгляд, выглядит «ЧФР Клуж». У румынского коллектива более успешный наставник и лучше история выступлений на евроарене. Безвыигрышная серия «Шахтёра» в еврокубках составляет уже девять противостояний. Сдаётся, грядёт очередное фиаско.



Ставка: победа «ЧФР Клуж» за коэффициент 1.93.

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