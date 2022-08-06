MotoGP, Гран-при Великобритании. Фабио Куартараро победит назло судьям и конкурентам

7 августа на трассе «Сильверстоун» пройдёт Гран-при Великобритании, 12-й этап сезона MotoGP 2022 года. Начало гонки – в 15:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом гонщика заводской команды «Ямаха» Фабио Куартараро, поставить на победу действующего чемпиона мира в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.22. Успех основного конкурента француза, гонщика заводской команды «Дукати» Франческо Баньяи, оценён в 3.96.

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Коэффициенты букмекеров на гонку MotoGP — Сильверстоун 7 августа 2022 года

Букмекеры не ждут плотного сражения и дают коэффициент 2.00 на то, что победитель финиширует с отрывом в три секунды или больше. Вероятность того, что первого и второго гонщика разделят полсекунды или меньше, оценена коэффициентом 5.00.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Великобритании MotoGP в Сильверстоуне (07.08.2022)

Гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро по праву считается топ-фаворитом Гран-при Великобритании. Француз выиграл три из 11 проведённых этапов в сезоне-2022, ещё трижды финишировал вторым и лидирует в чемпионате. Только есть один нюанс. В гонке в воскресенье ему придётся отбыть штраф.

На прошлом этапе в Ассене Куартараро столкнулся с Алексом Эспаргаро, за что получил пенализацию на следующую гонку – так называемый длинный штрафной круг. По ходу первых трёх кругов он должен будет проехать асфальтовую секцию за пределами трассы и потеряет на этом время и позиции. Ключевой вопрос в том, какими будут потери.



Время прохождения штрафной петли зависит исключительно от конфигурации трека. Обычно это 3–5 секунд, но не в Сильверстоуне. Штрафная зона на британской трассе расположена в медленном 14-м повороте, и её прохождение занимает всего-навсего 0,8 секунды. По крайней мере, именно столько времени терял Куартараро во время симуляции штрафа в пятницу.

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Так что откатиться в конец пелотона и безвозвратно потерять время лидер чемпионата не должен, если только вдруг организаторы в последний момент не изменят местоположение штрафной петли, что маловероятно. Если он стартует с поула и на первых кругах останется впереди, то, скорее всего, безболезненно отбудет пенализацию.

По чистой скорости у конкурентов Фабио и «Ямахи» шансов не так много. «Дукати» никогда не была быстра в Сильверстоуне, за 12 стартов здесь выиграла всего один раз и ещё дважды финишировала на подиуме. Другие марки — «Априлия», «Сузуки», «Хонда» и «КТМ» — в этом году не тянут на победу в нормальных обстоятельствах. А дождя в субботу и воскресенье не ожидается.



К тому же Сильверстоун – территория «Ямахи». С 2010 года синие выиграли на британской трассе пять гонок из 12, что в два с половиной раза больше другой марки. А год назад Куартараро умчался от всех в начале гонки и к заключительной трети дистанции оторвался на четыре секунды.

Всё в порядке у лидера «Ямахи» со скоростью в Сильверстоуне и в этом году. В пятницу Фабио привёз всем 0,154 секунды, а это достаточно много даже по меркам длинной, 5,9-километровой трассы. Для сравнения — в следующие 0,146 секунды уместились пилоты со второго по седьмое место. Чем не заявка на очередной успех в сезоне? Будем внимательно следить за французом в воскресенье и поставим на то, что он выиграет, за 3.22.

Прогноз и ставки на гонку MotoGP Гран-при Великобритании — Сильверстоун 7 августа 2022 года

У Фабио Куартараро есть все составляющие для того, чтобы отметить победой возвращение с пятинедельных летних каникул, чего не скажешь про его основных конкурентов, таких как Франческо Баньяя и Алекс Эспаргаро. Похоже, не остановит француза даже пенализация, если он чисто и своевременно проедет штрафную петлю. Так что очередная победа действующего чемпиона не за горами.



Ставка: Фабио Куартараро выиграет гонку за 3.22.

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