Игнашевич против Кононова, Слуцкий против Новикова и другие матчи: что смотреть 8 августа

Третий месяц лета набирает обороты, а это значит, что главный европейский футбол возвращается. Пробуждаются понемногу ото сна и хоккейные фанаты. Теннисные турниры уже вовсю гремят, Формула-1 тоже не отстаёт. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 8 августа.
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На что ставить в футболе 8 августа
Первая лига, именуемая ещё в прошлом сезоне ФНЛ, неспроста называется фанатами «лучшей лигой мира». Порой участники выдают сумасшедшие матчи. Например, на сегодня запланированы сразу два таких столкновения.
На стадионе в Калининграде сразятся друг с другом местная «Балтика» Сергея Игнашевича и тульский «Арсенал» Олега Кононова. Начало — в 20:00 мск. Раньше, а именно в 18:00 мск, в Нижнекамске начнут выяснять отношения местный «Нефтехимик» Кирилла Новикова, работавшего в столичном «Динамо», и казанский «Рубин» Леонида Слуцкого.
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Кроме того, можно зацепить матч «Вест Бромвич Альбион» — «Уотфорд», который завершит программу 2-го тура Чемпионшипа — второго по значимости и силе дивизиона английской системы футбольных лиг. Начало — в 22:00 мск. Также перспективно смотрится матч «Дженоа» — «Беневенто» в первом раунде Кубка Италии (18:45 мск)
На что ставить в теннисе 8 августа
На Открытом турнире в Монреале стартует первый круг. Следим за выступлением Карена Хачанова, которому будет противостоять очень серьёзный оппонент из Аргентины — Франсиско Серундоло. Начало — не ранее 19:00 мск.
Касаткина поделилась эмоциями после победы на турнире в Сан-Хосе.
В другом канадском городе — Торонто — проходит турнир среди женщин. Сегодня среди прочих сыграет победительница «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина. Противостоит ей в первом круге Мари Боузкова из Чехии. Начало — не ранее 18:00 мск.
На что ещё ставить 8 августа
В Техасе проходит глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2. Участники турнира ведут борьбу за титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также за восемь путёвок на чемпионат мира The International в октябре.
Сегодня состоится сразу четыре встречи 6-го тура группового этапа. Российская команда Team Spirit играла вчера, 7 августа, с украинской Natus Vincere и одержала победу со счётом 2:0. Теперь россияне примут участие в плей-офф.
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