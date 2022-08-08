Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Балтика» — «Арсенал», 8 августа 2022 года, во сколько начало, где смотреть онлайн, какой канал, прямая трансляция

Игнашевич против Кононова, Слуцкий против Новикова и другие матчи: что смотреть 8 августа
Алексей Анисимов
«Балтика» — «Арсенал»: смотреть онлайн, ставки
Комментарии
Готовимся к ответным матчам 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Третий месяц лета набирает обороты, а это значит, что главный европейский футбол возвращается. Пробуждаются понемногу ото сна и хоккейные фанаты. Теннисные турниры уже вовсю гремят, Формула-1 тоже не отстаёт. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 8 августа.

Аршавин: вопрос с Fan ID можно решить только на «Прямой линии» с Путиным.

На что ставить в футболе 8 августа

Первая лига, именуемая ещё в прошлом сезоне ФНЛ, неспроста называется фанатами «лучшей лигой мира». Порой участники выдают сумасшедшие матчи. Например, на сегодня запланированы сразу два таких столкновения.

Первая лига. 4-й тур
08 августа 2022, понедельник. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Рубин
Казань

На стадионе в Калининграде сразятся друг с другом местная «Балтика» Сергея Игнашевича и тульский «Арсенал» Олега Кононова. Начало — в 20:00 мск. Раньше, а именно в 18:00 мск, в Нижнекамске начнут выяснять отношения местный «Нефтехимик» Кирилла Новикова, работавшего в столичном «Динамо», и казанский «Рубин» Леонида Слуцкого.

«Войводина» отказалась отпускать лучшего бомбардира в Россию.

Кроме того, можно зацепить матч «Вест Бромвич Альбион» — «Уотфорд», который завершит программу 2-го тура Чемпионшипа — второго по значимости и силе дивизиона английской системы футбольных лиг. Начало — в 22:00 мск. Также перспективно смотрится матч «Дженоа» — «Беневенто» в первом раунде Кубка Италии (18:45 мск)

На что ставить в теннисе 8 августа

На Открытом турнире в Монреале стартует первый круг. Следим за выступлением Карена Хачанова, которому будет противостоять очень серьёзный оппонент из Аргентины — Франсиско Серундоло. Начало — не ранее 19:00 мск.

Касаткина поделилась эмоциями после победы на турнире в Сан-Хосе.

В другом канадском городе — Торонто — проходит турнир среди женщин. Сегодня среди прочих сыграет победительница «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина. Противостоит ей в первом круге Мари Боузкова из Чехии. Начало — не ранее 18:00 мск.

На что ещё ставить 8 августа

В Техасе проходит глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2. Участники турнира ведут борьбу за титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также за восемь путёвок на чемпионат мира The International в октябре.

Сегодня состоится сразу четыре встречи 6-го тура группового этапа. Российская команда Team Spirit играла вчера, 7 августа, с украинской Natus Vincere и одержала победу со счётом 2:0. Теперь россияне примут участие в плей-офф.

«Повалил и ударил». Футболиста «Боруссии» обвинили в избиении беременной девушки.

Клаудиньо высказался о травме, из-за которой пропустит больше месяца.

Круче Семака и Игнашевича. Акинфеев — лучший футболист в истории России?

Агент Рассказова ответил на слухи об уходе Николая из «Спартака».

Мурад Мусаев: я хотел уехать из России из-за нефутбольного шума.

Карпин: «Ростов» сам себе придумывает проблемы.

Василий Уткин: чемпионской интриги в чемпионате России нет!

Черданцев: 2022 год для Мозеса закончен.

«Балтика» — «Арсенал». Сергей Игнашевич не Олег Кононов. Надо ещё учиться! «Балтика» — «Арсенал». Сергей Игнашевич не Олег Кононов. Надо ещё учиться!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022