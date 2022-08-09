«Ференцварош» — «Карабах», ПСВ – «Монако» и другие матчи. Что смотреть 9 августа

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 9 августа.

Прогноз с коэффициентом 4.15 на матч «Ференцварош» — «Карабах».

На что ставить в футболе 9 августа

Сегодня большой день в отборе Лиги чемпионов. Станислав Черчесов и «Ференцварош» дома примут «Карабах». Первая игра завершилась со счётом 1:1, дома венграм должно быть полегче, но «Карабах» — крепкий орешек.



1:1 сыграли в первом матче и «Монако» с ПСВ. Теперь команде Александра Головина предстоит матч в Эйндховене. Задача не из простых, но шансы у монегасков, безусловно, есть.



Киевское «Динамо» в первой игре со «Штурмом» добилось минимального успеха, так что подопечным Мирчи Луческу будет полегче. Украинский клуб набрал форму и должен дожать неуступчивых австрийцев. А вот у «Шерифа» дела похуже: домашнее поражение 1:2 от «Виктории» Пльзень. В Чехии клубу из Молдовы потребуется сыграть на 110% возможностей.

Черевченко заявил, что не вернётся в «Химки».

А вот кому особо не нужно переживать за проход в следующий раунд, так это «Бенфике», «Црвене Звезде» и «Будё-Глимт». В первых матчах эти клубы одержали крупные победы, ответные встречи превратятся в формальность.

На что ставить в хоккее 9 августа

Сегодня стартует МЧМ-2022. Вернее, его переигровка. В декабре прошлого года команды не смогли доиграть: вмешался коронавирус. Теперь играют без сборной России и ряда ярких игроков. В первый день Чехия встретится со Словакией, Финляндия – с Латвией, а США – с Германией.



Клубы КХЛ продолжают готовиться к сезону. На Sochi Hockey Open «Авангард» сыграет с «Адмиралом», «Сочи» — с минским «Динамо», а СКА – со сборной России U25.

Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 2.20.

В Магнитогорске, на Мемориале Ромазана, «Автомобилист» сразится с «Амуром», а «Металлург» — с «Трактором». Наконец, контрольную встречу проведут «Спартак» и «Витязь».

На что ещё ставить 9 августа

На теннисном турнире в Монреале Аслан Карацев сыграет с американцем Максимом Кресси. Если, конечно, не вмешается погода: на североамериканском континенте дождливо.

В Торонто Дарья Касаткина встретится с Бьянкой Андрееску, а Вероника Кудерметова – с Айлой Томлянович. На «челленджере» в Чикаго Роман Сафиуллин стартует матчем с Митчеллом Крюгером.

Кокорин не попадёт в заявку «Фиорентины» на сезон, но получит всю зарплату.



Слуцкий объяснил, почему «Рубин» не смог выиграть в третьем матче подряд.



Василий Уткин высмеял президента «Урала» после отставки Шалимова.



Варела заявил, что не сбегал из «Динамо».



Почему Головин не спасёт «Монако» от вылета из Лиги чемпионов.