«Ференцварош» — «Карабах», ПСВ – «Монако» и другие матчи. Что смотреть 9 августа

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 9 августа.
Прогноз с коэффициентом 4.15 на матч «Ференцварош» — «Карабах».
На что ставить в футболе 9 августа
Сегодня большой день в отборе Лиги чемпионов. Станислав Черчесов и «Ференцварош» дома примут «Карабах». Первая игра завершилась со счётом 1:1, дома венграм должно быть полегче, но «Карабах» — крепкий орешек.
1:1 сыграли в первом матче и «Монако» с ПСВ. Теперь команде Александра Головина предстоит матч в Эйндховене. Задача не из простых, но шансы у монегасков, безусловно, есть.
Киевское «Динамо» в первой игре со «Штурмом» добилось минимального успеха, так что подопечным Мирчи Луческу будет полегче. Украинский клуб набрал форму и должен дожать неуступчивых австрийцев. А вот у «Шерифа» дела похуже: домашнее поражение 1:2 от «Виктории» Пльзень. В Чехии клубу из Молдовы потребуется сыграть на 110% возможностей.
Черевченко заявил, что не вернётся в «Химки».
А вот кому особо не нужно переживать за проход в следующий раунд, так это «Бенфике», «Црвене Звезде» и «Будё-Глимт». В первых матчах эти клубы одержали крупные победы, ответные встречи превратятся в формальность.
На что ставить в хоккее 9 августа
Сегодня стартует МЧМ-2022. Вернее, его переигровка. В декабре прошлого года команды не смогли доиграть: вмешался коронавирус. Теперь играют без сборной России и ряда ярких игроков. В первый день Чехия встретится со Словакией, Финляндия – с Латвией, а США – с Германией.
Клубы КХЛ продолжают готовиться к сезону. На Sochi Hockey Open «Авангард» сыграет с «Адмиралом», «Сочи» — с минским «Динамо», а СКА – со сборной России U25.
Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 2.20.
В Магнитогорске, на Мемориале Ромазана, «Автомобилист» сразится с «Амуром», а «Металлург» — с «Трактором». Наконец, контрольную встречу проведут «Спартак» и «Витязь».
На что ещё ставить 9 августа
На теннисном турнире в Монреале Аслан Карацев сыграет с американцем Максимом Кресси. Если, конечно, не вмешается погода: на североамериканском континенте дождливо.
В Торонто Дарья Касаткина встретится с Бьянкой Андрееску, а Вероника Кудерметова – с Айлой Томлянович. На «челленджере» в Чикаго Роман Сафиуллин стартует матчем с Митчеллом Крюгером.
Кокорин не попадёт в заявку «Фиорентины» на сезон, но получит всю зарплату.
Слуцкий объяснил, почему «Рубин» не смог выиграть в третьем матче подряд.
Василий Уткин высмеял президента «Урала» после отставки Шалимова.
Варела заявил, что не сбегал из «Динамо».
Почему Головин не спасёт «Монако» от вылета из Лиги чемпионов.
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