«Виктория» — «Шериф». Мадридский «Реал» может спать спокойно

9 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Виктория» — «Шериф». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чехов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех молдован оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Виктория» — «Шериф» 9 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Виктория» — «Шериф» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Виктория» — «Шериф» (09.08.2022)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап, есть возможность пройти отбор. На 9 августа запланировано 10 ответных встреч 3-го квалификационного раунда. В одной из них на стадионе «Дусан Арена» в Чехии померяются силами «Виктория» из Пльзени и молдавский «Шериф».

В первом матче на выезде команда из Пльзени оказалась сильнее «Шерифа» (2:1). В целом встреча шла на равных скоростях. «Виктория» попросту оказалась проворнее и удачливее. Однако если ей удалось добыть победу на выезде, не форсируя события, что будет в грядущем матче на домашнем стадионе?

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Во 2-м квалификационном раунде чехи столь же играючи расправились с ХИКом. В первом матче на выезде не слишком рьяно шли вперёд и одержали победу с минимальным перевесом — 2:1. Зато в ответной встрече одержали над действующим чемпионом Финляндии уже крупную, уверенную победу со счётом 5:0.



Впрочем, клуб из Пльзени и сам по итогам минувшего сезона стал чемпионом, но более сильного чешского чемпионата. За 35 туров он потерпел только два поражения и семь раз сыграл вничью. Пожалуй, главным творцом успеха красно-синих является Михал Билек, ранее возглавлявший национальные команды Чехии и Казахстана.

Во главе сборной Казахстана Билек не достиг солидных успехов. Зато Чехия под его руководством в 2012 году добралась до четвертьфинала чемпионата Европы, где уступила крепкой Португалии (0:1). Автором единственного забитого мяча, кстати, стал сам Криштиану Роналду. Как бы там ни было, сейчас 57-летний наставник преуспевает у руля чешской дружины.

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А вот «Шериф» в преддверии текущего розыгрыша Лиги чемпионов лишился опытного наставника, с которым в минувшем сезоне сенсационно обыграл мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». К сожалению для поклонников молдавского клуба, досрочно выиграв чемпионат Молдавии, Юрий Вернидуб и бóльшая часть его тренерского штаба приняли решение об уходе. Потери очень болезненные.

Под руководством украинца в минувшем сезоне жёлто-чёрные очень здорово выступили на евроарене. Сначала в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов одолели «Црвену Звезду». Затем в плей-офф обыграли крепкое загребское «Динамо». После оставили без евровесны донецкий «Шахтёр», отправившись с третьего места в группе в плей-офф Лиги Европы.



Новый главный тренер «Шерифа» Степан Томас вряд ли достигнет в ближайшем будущем столь потрясающих результатов. Дело в том, что, помимо Вернидуба, клуб покинуло немало важных игроков, в том числе Адама Траоре, Димитрис Коловос и Данило Арболеда. На результатах и выступлениях потери не могли не отразиться.



В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб из Молдавии с трудом обыграл «Зриньски» из Боснии и Герцеговины. В первом матче пришлось довольствоваться безголевой ничьей, а во втором — минимальной победой со счётом 1:0. Идентичным образом сложились встречи с «Марибором» во 2-м квалификационном раунде.

При таком раскладе хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П1 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.57. Сейчас «Шериф» не представляет серьёзной угрозы даже для «Виктории» из Пльзеня. От того коллектива, который обыгрывал «Реал», практически ничего не осталось. Мадридцы могут спать спокойно, их кошмар себя исчерпал.

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Раз ХИК чехи на домашнем стадионе не пощадили, то и с пребывающим в кризисе молдавским клубом вряд ли станут церемониться. Впрочем, можно взять и менее рискованный вариант в виде П1 + тотал больше 1.5 мяча за 1.92. Коэффициент тоже вполне приличный. В любом случае хозяева выглядят на порядок предпочтительнее.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Виктория» — «Шериф» 9 августа 2022 года

«Виктория» уверенным шагом шагает в плей-офф отбора Лиги чемпионов под руководством опытного Михала Билека. Если уж на выезде обыграла «Шериф», то на домашнем стадионе наверняка одержит результативную победу, как над ХИКом на предыдущей стадии. Команда из Молдавии потеряла слишком много ресурсов и Юрия Вернидуба. Сдаётся, она утратила боеспособность.



Ставка: победа «Виктории» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.57.

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