«Реал» и «Айнтрахт» разыграют Суперкубок УЕФА и другие матчи. Что смотреть 10 августа

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 10 августа.
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На что ставить в футболе 10 августа
Сегодня из заметных матчей только один, но зато какой! Мадридский «Реал» и «Айнтрахт» разыграют Суперкубок УЕФА. Фаворит, разумеется, победитель Лиги чемпионов из Испании. Правда, для «Реала» это будет первый официальный матч в сезоне.
«Айнтрахт» уже успел провести один матч в Бундеслиге, но вряд ли это та игра, о которой хочется вспоминать. Франкфуртцы разгромно проиграли «Баварии» — 1:6. Может быть, удастся исправиться в матче с другим топ-клубом?
Анчелотти признал, что «Реалу» не под силу заменить Бензема.
Кроме того, один матч пройдёт сегодня в Лиге конференций. Ответный матч сыграют португальский «Гимарайнш» и хорватский «Хайдук». На своём поле хорваты были сильнее 3:1, но у португальцев ещё есть шанс развернуть ситуацию в свою пользу.
На что ставить в хоккее 10 августа
На МЧМ-2022 игровой день стартует встречей Швеции и Швейцарии. Затем на лёд выйдут Латвия и Канада, а завершат программу среды Германия и Австрия.
Клубы КХЛ продолжают готовиться к сезону. На Мемориале Ромазана «Трактор» сыграет с «Автомобилистом», а «Металлург» примет «Амур».
В Уфе, на Кубке Республики Башкортостан, «Локомотив» сразится с «Северсталью», а «Салават Юлаев» — с московским «Динамо». Наконец, контрольный матч проведут «Торпедо» и «Сибирь».
На что ещё ставить 10 августа
На теннисном турнире в Монреале Карена Хачанова ждёт испытание в лице Марина Чилича. На «челленджере» в Мербуше Александр Шевченко померяется силой с итальянцем Риккардо Бонадио.
«Торино» пытается заполучить Алексея Миранчука «как можно скорее».
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