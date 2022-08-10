«Слован» — «Олимпиакос». Станислав Черчесов вдохновит греков

11 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Слован» Братислава — «Олимпиакос». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей. Поставить на успех «Олимпиакоса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15, а победа «Слована» оценена в 3.50. Заключить пари на ничью предлагается за 3.30.

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Коэффициенты букмекеров на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Слован» — «Олимпиакос» 11 августа 2022 года

Букмекеры считают, что ответный матч «Слован» — «Олимпиакос» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.72. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы «Слован» — «Олимпиакос» (11.08.2022)

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Слован» — «Олимпиакос» состоится 11 августа в Братиславе на стадионе «Тегельне Поле», начало — в 21:30 мск. До группового раунда Лиги Европы командам осталось сделать последние шаги. Кто пройдет дальше, а кто вылетит в Лигу конференций? Скоро узнаем!

«Слован» по итогам прошлого сезона в четвёртый раз кряду стал чемпионом Словакии. Команда Владимира Вайсса в новом розыгрыше стартовала с поражения от «Железиарне» (1:2), но сразу же вернулась на победную тропу. В трёх следующих турах небесно-голубые добились максимального результата, ответив на два пропущенных мяча десятью забитыми. За счёт этого спурта удалось отвоевать лидерство.

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На еврокубковой арене «Короли Братиславы» преодолевают каждый следующий раунд квалификации со всё большими усилиями. «Слован» со скрипом прошёл «Динамо» из Батуми в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, а после двухматчевой серии с «Ференцварошем» продолжил свои выступления в Лиге Европы. В ответной игре получили от Станислава Черчесова 1:4.



В выездном матче с «Олимпиакосом» подопечные Владимира Вайсса сумели удивить своего более статусного визави. Благодаря голу Андре Грина «Слован» повели в матче и удерживал победный результат до 86-й минуты, пока Юссеф Эль-Араби с передачи Матьё Вальбуэна не сравнял счёт. То есть словаки могли даже выиграть.

В межсезонье команда из Братиславы сохранила ключевых игроков стартового состава, но всё же понесла небольшие кадровые потери. Среди ушедших стоит отметить Адлера да Силву, Деяна Дражича и Василя Божикова. В обратном направлении последовали Симен Вут и Юрай Куцка. Номинально команда стала сильнее.



«Олимпиакос», в свою очередь, за последние 12 розыгрышей греческой Суперлиги десять раз праздновал чемпионство. Успехи команды на локальной арене уже не вызывают большого воодушевления у болельщиков, которые жаждут прогресса команды в еврокубках.

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Впрочем, и здесь красно-белые избаловали фанатов достойными результатами. За последние десять сезонов они семь раз выступали в групповой стадии Лиги чемпионов и девять раз пробивались в плей-офф ЛЧ или ЛЕ. Поэтому в грядущем выездном матче от команды ждут только победы, что естественно. Вылет в Лигу конференций будет восприниматься как провал.

За вылет из Лиги чемпионов от «Маккаби» из Хайфы Педру Мартинш, проработавший во главе команды более четырёх лет, поплатился работой. Руководство клуба вскоре назначило нового тренера. Им стал экс-наставник «Хаддерсфилда» и помощник Марсело Бьельсы в «Лидсе» Карлос Корберан. Он адепт интенсивного и динамичного стиля с высоким прессингом.

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Должное внимание испанский специалист уделяет игре при розыгрыше стандартов. Последний игровой элемент уже хорошо отлажен в «Олимпиакосе». В прошлом розыгрыше Лиги Европы команда выигрывала в среднем по 15,5 верхового единоборства. Это пятый показатель.



При этом «Олимпиакос» в межсезонье качественно укрепился. Команду покинули Рубен Семеду, Рони Лопеш и Генри Оньекуру, но лишь двое последних выходили в старте. В обратном направлении последовали Пипа, Шиме Врсалько, Дорон Лейднер, Филип Синкернагель, Абубакар Камара и Хван Ин Бём, выступавший в «Рубине» Леонида Слуцкого.



Дебют Карлоса Корберана у руля красно-белых оказался непростым. Его подопечные активнее играли в атаке, создали больше голевых моментов. А именно — нанесли 17 ударов (против семи у соперника). Но при этом с трудом удалось уйти от поражения, сравняв счёт на последних минутах. На выезде проще не будет, однако в итоге разница в классе и опыте должна сыграть свою роль. В этом аспекте преимущество на стороне гостей.

Прогноз и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Слован» — «Олимпиакос» 11 августа 2022 года

«Олимпиакос» хорош в игре в защитном блоке. Игра клуба в атаке во многом завязана на стандартах, они хороши в верховой борьбе. При этом греки продолжают укрепляться за счёт активной кампании на трансферном рынке. Опыт работы Карлоса Корберана с Марсело Бьельсой может сыграть важную роль при раскачивании обороны «Слована». Греческий клуб обладает более мастеровитым и опытным подбором игроков. На этом фоне сделаем ставку на проход «Олимпиакоса».



Ставка: проход «Олимпиакоса» за 1.67.

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