«Астон Вилла» — «Эвертон». Джеррард против Лэмпарда. Уже на бровке, но всё ещё интересно

13 августа состоится матч 2-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Эвертон». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бирмингемцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Эвертон» 13 августа 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Эвертон» (13.08.2022)

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. 13 августа стартует 2-й тур английской Премьер-лиги. Откроет программу матч, в котором померяются силами «Астон Вилла» и «Эвертон». Встреча состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

Назначение на пост главного тренера Стивена Джеррарда достаточно сильно изменило «Астон Виллу». Она стала демонстрировать интересный командный футбол, строящийся на контроле мяча. Казалось, про уход Джека Грилиша в «Манчестер Сити» никто уже и не вспомнит. Но под конец минувшего сезона стало понятно, что бирмингемцам рано думать о хорошем.



За последние 11 туров АПЛ «львы» одержали только две победы. Обе над вылетевшими в Чемпионшип командами. Одолели «Норвич» (2:0) и «Бёрнли» (3:1). Также сыграли вничью с «Лестером» (0:0), «Кристал Пэлас» (1:1) и всё тем же «Бёрнли» (тоже 1:1). В остальных встречах потерпели поражения. Слабовато.



Несмотря на точечное усиление в межсезонье защитниками «Севильи» Диего Карлосом и Людвигом Аугустинссоном, в матче 1-го тура нового розыгрыша чемпионата Англии команда из Бирмингема вновь уступила. Проиграла недавно вернувшемуся в первый по силе дивизион страны «Борнмуту» (0:2). И это несмотря на двукратное преимущество по ударам.

«Эвертон» тоже уступил в матче 1-го тура нового розыгрыша чемпионата Англии. Однако проиграл с минимальным перевесом, да ещё и «Челси» Томаса Тухеля (0:1). При этом мерсисайдцы наиграли на гол. Они создали ряд опаснейших моментов. Если бы не великолепная игра Эдуарда Менди, вполне могли отнять очки у лондонцев.

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Уход Ришарлисона, похоже, никак не повлиял на «ирисок». Фрэнк Лэмпард выстроил отличную игру в нападении без бразильца. Особенно здорово проявили себя в матче с «Челси» атакующие полузащитники — Алекс Айуоби и новичок Дуайт Макнил. Нигериец здорово обострял, вырезая красивейшие передачи. А англичанин, ранее выступавший за молодёжную национальную команду, регулярно выигрывал борьбу за мяч.

Впрочем, «Эвертон» не выглядит клубом для битья уже достаточно длительный промежуток времени. За последние 12 туров прошлого розыгрыша чемпионата Англии он потерпел только пять поражений. Также добыл две ничьих. В остальных встречах одержал победы, том числе над «Манчестер Юнайтед» (1:0) и всё тем же «Челси» (тоже 1:0). Таким образом, избежав вылета в Чемпионшип.

Думается, из грядущей дуэли с «заклятым» соперником — Стивеном Джеррардом, Фрэнк Лэмпард выйдет победителем. В межсезонье его подопечные провели больше товарищеских матчей (четыре против трёх). В первых двух уступили «Арсеналу» (0:2) и «Миннесоте Юнайтед» (0:4). Зато в двух оставшихся одержали уверенные победы над «Блэкпулом» (4:2) и киевским «Динамо» (3:0).



Судя по встрече с «Челси», «ириски» в отличном тонусе. О «львах» после поражения от «Борнмута» так не скажешь. Хотя за предсезонку они не потерпели ни одного поражения. Сначала обыграли «Уолсолл» (4:0) и сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2), а затем одолели «Ренн» (2:1).

Думаем, можно взять даже П2 за коэффициент 4.70. Встреча состоится в Бирмингеме, что, само собой, даёт преимущество подопечным Стиви Джи. Как-никак поддержка болельщиков и домашние стены придают уверенности. К тому же, как мы уже отметили, они играют в интересный атакующий командный футбол. За счёт этого часто больше владеют мячом.

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Однако от данного стиля пока нет никакого проку. «Львы» слишком регулярно проигрывают. Не хватает то завершения, то надёжности в обороне. По именам и стратегии игры, на наш взгляд, поинтереснее смотрятся мерсисайдцы. Полагаем, они одержат верх. Хотя можно рассмотреть и менее рискованный вариант — Х2 за 2.03. Коэффициент тоже довольно приличный.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Эвертон» 13 августа 2022 года

У «Эвертона» на порядок лучше результаты на дистанции и тонус. Клуб заметно окреп под руководством Фрэнка Лэмпарда и уже вряд ли будет претендовать на вылет в Чемпионшип. Полагаем, в грядущем матче он окажется сильнее «Астон Виллы». Во главе со Стивеном Джеррардом она демонстрирует интересный, но пока не приносящий нужного результата футбол. Проверим победу гостей.

Ставка: победа «Эвертона» за коэффициент 4.70.

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