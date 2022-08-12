«Факел» — «Урал», старт Примеры и другие матчи. Что смотреть 12 августа

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 12 августа.

Почему отставка Шалимова не спасёт «Урал» в игре с «Факелом».

На что ставить в футболе 12 августа

В РПЛ стартует очередной тур. Вывеска интригующая: «Факел» против «Урала». Воронежцы играют дома, а это значит, что болельщики будут гнать их, придавая сил. Но екатеринбуржцам отступать некуда: у «шмелей» ни одного очка в первых четырёх турах. И уже нет у руля Игоря Шалимова. Отставка должна встряхнуть «Урал», так что матч, что называется, на три исхода.



Стартует испанская Примера! В первом, вынесенном матче встретятся «Осасуна» и «Севилья». Андалусийцы фавориты, но удастся ли восполнить потери Жюля Кюнде и Диего Карлоса?

«Барселона» поставил де Йонгу жёсткий ультиматум.

В немецкой Бундеслиге «Фрайбург» примет дортмундскую «Боруссию», а во Франции «Нант» сразится с «Лиллем».

На что ставить в хоккее 12 августа

На МЧМ-2022 сегодня Австрия сыграет со Швецией, а Словакия встретится со сборной Латвии.



Клубы КХЛ продолжают готовиться к сезону. На Мемориале Ромазана «Амур» встретится с «Трактором», а «Металлург» — с «Автомобилистом». Кроме того, в контрольных матчах «Витязь» сыграет с «Ак Барсом», а «Торпедо» — с «Сибирью».

На что ещё ставить 12 августа

Продолжаются крупные теннисные турниры в Канаде: мужчины играют в Монреале, женщины – в Торонто. На «челленджере» в Чикаго Роман Сафиуллин встретится с американцем Захари Свайдой.

Агент Миранчука: Гасперини — немного эгоист, но разум победил.

Президент «Реала» ответил фанату, попросившему подписать Роналду.

Авербух поддержал Тутберидзе в конфликте с журналистами.

Теннисистка Кудерметова рассказала, как отказалась играть за Австрию.