«Рейнджерс» — ПСВ, «Будё-Глимт» — «Динамо» З и другие матчи. Что смотреть 16 августа

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 16 августа.
Дзюба получил официальное предложение от лидера чемпионата Турции.
На что ставить в футболе 16 августа
Главное событие дня – матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов. «Будё-Глимт» Никиты Хайкина встречается с загребским «Динамо». Хорваты сейчас не так страшны, поэтому у норвежского клуба есть все шансы сотворить историю. Ну а российский вратарь будет делать всё, чтобы помочь своей команде.
«Рейнджерс» сразится с ПСВ. Финалист Лиги Европы хочет проявить себя и в главном еврокубковом турнире, но для этого нужно обыграть голландский клуб, который на старте сезона очень хорош. Также «Копенгаген» сыграет с «Трабзонспором».
На что ставить в хоккее 16 августа
Клубы КХЛ продолжают готовиться к сезону. На Кубке президента Казахстана «Нефтехимик» сыграет с магнитогорским «Металлургом», а «Барыс» примет «Автомобилист». Кроме того, товарищеский матч проведут московское «Динамо» и «Витязь».
На что ещё ставить 16 августа
На этой неделе проходят крупные теннисные турниры в американском Цинциннати, там играют как мужчины, так и женщины. Сегодня Анна Калинская сразится с Мартиной Тревизан.
Баскетбольные сборные продолжают готовиться к чемпионату Европы. Сегодня пройдёт ряд товарищеских матчей. Черногория встретится с Северной Македонией, Литва примет Испанию, Израиль сыграет с Румынией, а Франция – с Италией.
«Ливерпуль» занимает 12-е место в АПЛ после двух туров.
Даниил Медведев поддержал Джоковича, который рискует пропустить US Open.
Квинси Промес обратился к партнёрам по «Спартаку».
Гари Невилл: без Роналду «МЮ» не попадёт в топ-10 АПЛ.
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