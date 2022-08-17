«Динамо» Киев — «Бенфика», «Карабах» — «Виктория» и другие матчи. Что смотреть 17 августа

А в Кубке России вслед за «Амкалом» в бой вступают 2DROTS.

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных для ставок матчаш, которые запланированы на 17 августа.

На что ставить в футболе 17 августа

Продолжается плей-офф Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» прошло уже два раунда, но дальше будет сложно: соперником украинского клуба стала «Бенфика». Впрочем, Мирча Луческу уже не раз удивлял, может, и в этот раз получится?

Обидчики Станислава Черчесова – «Карабах» — сыграют с «Викторией» из Пльзеня. Чешский клуб ранее выбил из борьбы «Шериф», так что здесь тоже будет интересно. Наконец, «Црвена Звезда» на выезде в Хайфе сыграет с «Маккаби».

Один матч в Лиге конференций: шведский «Юргорден» принимает АПОЭЛ с Кипра. Ну и не будем забывать про Кубок России. Там вчера небольшую сенсацию сотворил «Амкал», а сегодня его успех попробует повторить другой любительский клуб — 2DROTS. Их соперник – «Чертаново».

На что ставить в хоккее 17 августа

На МЧМ-2022 пришла пора плей-офф. Сначала на лёд выйдут Финляндия и Германия, затем — Швеция и Латвия. Канада сразится со Швейцарией, а в последнем четвертьфинале сыграют США и Чехия.

Клубы КХЛ продолжают готовиться к сезону. На Кубке президента Казахстана «Автомобилист» сыграет с «Металлургом», а «Барыс» примет «Нефтехимик». Кроме того, товарищеский матч проведут московское «Динамо» и «Витязь».

На что ещё ставить 17 августа

На этой неделе проходят крупные теннисные турниры в американском Цинциннати, там играют как мужчины, так и женщины. Сегодня Андрей Рублёв сыграет с Фабио Фоньини, а Екатерина Александрова – с Чжан Шуай.

Баскетбольные сборные продолжают готовиться к чемпионату Европы. Сегодня в контрольных матчах Грузия встретится с Турцией, а Греция — с Польшей.