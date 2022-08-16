«Фиорентина» — «Твенте». Проще, чем продать Александра Кокорина

18 августа состоится первый матч раунда плей-офф Лиги конференций «Фиорентина» — «Твенте». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех голландцев оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Твенте» 18 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Твенте» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч раунда плей-офф Лиги конференций «Фиорентина» — «Твенте» (18.08.2022)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. Идентичным образом дела обстоят в третьем по значимости клубном европейском международном турнире — Лиге конференций.

На 18 августа запланированы более 20 первых противостояний раунда плей-офф соревнования. Помимо прочих, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, Италия, померяются силами местная «Фиорентина» и «Твенте» из Энсхеде, Нидерланды. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главный арбитр — Даниэль Стефански из Польши.



Совсем недавно «Фиорентина» провела первый официальный матч после межсезонного перерыва. Встреча ознаменовалась победой над добывшим впервые за долгое время путёвку в Серию А «Кремонезе», но с минимальным перевесом — 3:2. При этом большую часть противостояния «лилии» провели в большинстве, а победный мяч забили только в компенсированное ко второму тайму время.



Впрочем, нельзя сказать, что подопечные Винченцо Итальяно не были похожи на себя. Они с огромным перевесом выиграли по владению мячом и нанесли целых 28 ударов, 11 из которых пришлись в створ. Голкиперу оппонента — Йонуцу Раду, выступающему за «Кремонезе» на правах аренды, стоит отдать должное за потрясающие сейвы. Много выручал.

С другой стороны, нельзя не отметить, что новичок «лилий» Лука Йович в начале второго тайма при счёте 2:1 не реализовал стопроцентный момент. Расстреливая полупустые ворота, экс-форвард «Реала» попал в защитника «Кремонезе». Забей он тогда, вероятно, соперник посыпался бы. А на собственном счету у хорвата был бы дубль в дебютном матче за команду из Флоренции.



Хотя от трансфера Йовича уже в разы больше пользы, нежели от приобретения того же Александра Кокорина. Как мы помним, «Фиорентина» даже не включила россиянина в заявку на новый сезон. А смысл? Полученные шансы форвард в прошлом сезоне не реализовал, ужасно проведя встречи. Да и болельщики клуба его невзлюбили, причём небезосновательно.



По некоторой информации, Кокорин недавно заявил о желании вернуться в чемпионат России. Но нужен ли он клубам РПЛ? Слухи об их интересе к Кокорину ходят давно. Однако в межсезонье фиолетовые не получили ни одного предложения по трансферу форварда. Сдаётся, продать его труднее, чем обыграть в грядущем матче «Твенте». Как бы там ни было, Винченцо Итальяно давно привык обходиться без россиянина.

Под его руководством «Фиорентина» неоднократно обыгрывала сильных соперников. Например, в матче 32-го и 38-го туров чемпионата Италии одолела «Наполи» (3:2) и «Ювентус» (2:0) соответственно. С результативностью у неё тоже порядок. За 38 встреч в чемпионате Италии «лилии» наколотили 59 мячей. Нормально.

А вот со стабильностью и обороной, несмотря на наличие талантливого защитника Николы Миленковича, у коллектива из Флоренции по сию пору имеются проблемы. Об этом говорят два пропущенных мяча от «Кремонезе», а также матчи 20-го и 37-го туров минувшего розыгрыша чемипоната Италии. Тогда «лилии» потерпели разгромные поражения от «Удинезе» (0:4) и «Сампдории» (1:4) соответственно.



«Твенте», в свою очередь, провёл в текущем сезоне уже четыре официальные встречи — две в чемпионате Нидерландов и две в квалификации Лиги конференций. Во всех матчах он одержал победы. В Эредивизии «тюккерс» обыграли НЕК из Неймегена (1:0) и «Фортуну» (3:0) в матчах 1-го и 2-го туров соответственно. А в евротурнире они дважды одолели «Чукарички» (3:1 и 4:1).



«Твенте», так же, как и «Фиорентина», относится к часто радующим результативностью командам. За 34 встречи в чемпионате Нидерландов подопечные Рона Янса наколотили 55 голов. Пять из них, кстати, пришлись на долю крепкого ПСВ из Эйндховена. В матче 11-го тура «тюккерс» уступили ПСВ со счётом 2:5, а в игре 28-го тура сыграли с ним вничью — 3:3.

Однако на примере матчей с тем же ПСВ прекрасно виден и главный недостаток клуба из Энсхеде — ненадёжная линия обороны. Восемь мячей за два матча — не лучшая статистика. Кроме того, в противостоянии 22-го тура чемпионата Нидерландов «Твенте» потерпел крупное поражение от «Аякса» (0:5). От сильных соперников он зачастую получает немало.

На наш взгляд, хорошим вариантом для ставки выглядит тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.78. «Фиорентина» выглядит предпочтительнее, хотя её нестабильность спутывает все карты. При этом оба коллектива используют остроатакующий стиль игры и не славятся крепостью в обороне. Также можно взять «обе забьют» за коэффициент 1.85. Одно другому не мешает.

Прогноз и ставки на матч плей-офф Лиги конференций «Фиорентина» — «Твенте» 18 августа 2022 года

«Фиорентина» и «Твенте» имеют хорошо функционирующие линии атаки. Они неоднократно забивали много сильным оппонентам. Особенно в данном плане хороши «лилии», однако их тонус пока остаётся под сомнением. Если уж от «Кремонезе» они пропустили два мяча, то и от «тюккерс» могут получить прилично. Несмотря на то что это только первый матч, голов наверняка будет много. Причём с обеих сторон.



Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.78.



Ставка 2: обе забьют за коэффициент 1.85.