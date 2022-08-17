«Спартак» — «Амур». Мучения Бориса Миронова и красно-белых не закончились

18 августа состоится товарищеский матч «Спартак» — «Амур». Начало встречи — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а успех «Амура» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Спартак» — «Амур» 18 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Спартак» — «Амур» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Гол на первой минуте встречи идёт за коэффициент 12.50.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Спартак» Москва — «Амур» Хабаровск (18.08.2022)

На 18 августа в российском хоккее запланирован матч между московским «Спартаком» Бориса Миронова и хабаровским «Амуром» Вадима Епанчинцева. Игра пройдёт на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве, первое вбрасывание состоится в 13:00 мск. До старта регулярки остаётся чуть больше двух недель, подготовка команд идёт полным ходом.

Красно-белые в межсезонье успели провести четыре товарищеские встречи. Сперва на пути встал «Амур» (3:4 ОТ). Хабаровчане по ходу матча были в роли догоняющих, но в овертайме удача улыбнулась им. Следом столичный клуб принимал «Витязь» и уступил с сокрушительными 0:8. Такой исход с соперником схожего уровня — как удар ниже пояса. Очень больно и обидно.



Затем, правда, была победа над «Ак Барсом» самого Олега Знарка (3:2). У казанцев в составе были Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов и Александр Радулов, но даже они не спасли свою новую команду от поражения. И сразу был второй матч с «Ак Барсом» (4:7). Там звёзды казанцев себя проявили во всей красе, а красно-белые хотя бы в атаке забивают прилично уже второй матч подряд.



«Амур» успел провести пять встреч, где одержал три победы. Сперва над «Спартаком» (4:3 ОТ) и «Динамо» (2:1). Следом были поражения от «Автомобилиста» (0:2) и «Металлурга» (0:3) на Мемориале Ромазана. Накануне же Хабаровчане переиграли в овертайме «Трактор» (2:1 ОТ). Команда явно в этом сезоне постарается забраться в плей-офф. Начало предсезонки многообещающее.

При этом клуб на трансферном рынке поработал отменно. Подписал канадского защитника Кэма Ли из «Питтсбурга», а также канадского нападающего Эндрю Кэлофа, ранее выступавшего за «Торпедо» и «Трактор». Плюс прибыл латвийский голкипер Янис Калниньш. Усиление отменное, хотя команда в предсезонке играет без легионеров.



Как видно, хабаровчане неплохо справляются и своими силами. Хотя с соперниками повыше классом не всегда всё складывается удачно. Легионеры помогут поднять уровень игры команды на следующую ступень. В атаке она, конечно, нуждается в усилении и работе. За последние четыре встречи лишь три заброшенные шайбы, поэтому Вадим Епанчинцев без дела точно не сидит.

У «Спартака» же в межсезонье из самых громких переходов — подписание американского защитника Джоуи Кина, который уже успел сыграть в матче с «Ак Барсом» (3:2) и отметиться результативным пасом. Плюс клуб обменял Никишина в СКА, а взамен получил сразу пятерых молодых и перспективных хоккеистов. Кроме того, к команде присоединился Захар Арзамасов, игравший вместе с Яромиром Ягром в «Кладно».



На бумаге всё смотрится отменно. Соперники хорошо поработали в межсезонье, но результаты сейчас чуть лучше у «Амура». В истории противостояний было 34 встречи, в которых 16 побед у «Спартака» и 18 — у хабаровчан. Так что Борису Миронову не позавидуешь. Тем более что соперник сейчас и без легионеров играет на хорошем уровне.



Любопытно, что за последние 10 встреч соперники лишь дважды забрасывали меньше четырёх шайб. На наш взгляд, вполне стоит ждать голевого парада снова. А недавняя очная встреча лишь это подтверждает. Впрочем, мы бы не стали ставить на явную победу одной из команд. Можно проверить то, что «Амур» не проиграет за 1.75. К этому можно также взять тотал больше 3.5 шайбы.



Комбинированная ставка «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» доступна за 2.44, смотрится перспективно. Логика простая. Во-первых, у гостей было больше времени на отдых и подготовку, они не играли с 12 августа, работали над результативностью. Во-вторых, статистика очных битв чуть на стороне хабаровчан. У красно-белых сейчас не лучшее время, явных лидеров в команде нет и есть проблемы в обороне.

Плюс в прошлый раз у соперников это был первый матч в предсезонке, «Амур» играл ещё на следующий день с «Динамо» и выиграл. А физически играть два дня подряд тяжело, но ему удалось добыть две победы кряду. На наш взгляд, по силе «Спартак» даже уступает «Амуру» на данную минуту. Так что проверим комбинированную ставку на гостей через тотал больше.

«Спартак» — «Амур»: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 18 августа 2022 года

«Амур» хорошо начал предсезонку, хоть и были проблемы в нападении с соперниками выше классом. Работа над этим ведётся, есть хорошее усиление состава. У «Спартак» же пока есть проблемы в обороне и нет явных лидеров. По очным встречам статистика тоже чуть на стороне гостей. Забивать соперники друг другу любят. А у гостей серьёзных проблем во время предсезонки нет, так что они вполне могут повторить недавний исход матча с красно-белыми.



Ставка: «Амур» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.44.