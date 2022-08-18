Лига Европы, Лига конференций и другие матчи. Что смотреть 18 августа

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 18 августа.
Гендиректор «Бешикташа»: Дзюба нам не нужен.
На что ставить в футболе 18 августа
Четверг – день Лиги Европы и Лиги конференций. Там тоже раунд плей-офф и тоже вступают в бой команды топ-чемпионатов. Увидим сразу несколько интересных встреч.
В Лиге Европы «Ференцварош» Станислава Черчесова после неудачи в Лиге чемпионов сразится с ирландским «Шэмрок Роверс». Соперник совершенно точно проходимый, но отнестись нужно будет со всей серьёзностью.
Интересно здесь также постсоветское противостояние «Пюник» — «Шериф», а литовский «Жальгирис» сразится с «Лудогорцем».
Почему мудрый Черчесов выведет «Ференцварош» в групповой этап Лиги Европы.
В Лиге конференций целая россыпь классных матчей. «Вильярреал» еврокубкового специалиста Унаи Эмери сыграет с хорватским «Хайдуком», «Фиорентина» примет «Твенте», а «Вест Хэму» будет противостоять датский «Виборг». «Кёльн» сразится с венгерским «Фехерваром», а «Ницца» будет гостить в Тель-Авиве у «Маккаби».
На что ставить в хоккее 18 августа
Клубы КХЛ продолжают готовиться к сезону. Сегодня товарищеский матч проведут «Спартак» и «Амур».
На что ещё ставить 18 августа
На этой неделе проходят крупные теннисные турниры в американском Цинциннати, там играют как мужчины, так и женщины. Ну а на «челленджере» в польском Гродзиск-Мазовецком Алексей Ватутин сразится с Пабло Андухаром.
Баскетбольные сборные продолжают готовиться к чемпионату Европы. Сегодня очень много товарищеских игр. Выделяем матчи Литва – Испания, Турция – Польша и Греция – Грузия.
Результаты жеребьёвки Кубка России.
«Спартак» сделал трансферный запрос по двум игрокам «Крыльев».
Киевское «Динамо» не забило «Бенфике» в пятом матче Лиги чемпионов подряд.
Федотов пообещал дать шанс резервистам ЦСКА в Кубке России.
Канчельскис: Дзюбу не возьмут в «Тоттенхэм» даже мячи подавать.
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