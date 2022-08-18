Лига Европы, Лига конференций и другие матчи. Что смотреть 18 августа

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 18 августа.

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На что ставить в футболе 18 августа

Четверг – день Лиги Европы и Лиги конференций. Там тоже раунд плей-офф и тоже вступают в бой команды топ-чемпионатов. Увидим сразу несколько интересных встреч.



В Лиге Европы «Ференцварош» Станислава Черчесова после неудачи в Лиге чемпионов сразится с ирландским «Шэмрок Роверс». Соперник совершенно точно проходимый, но отнестись нужно будет со всей серьёзностью.

Интересно здесь также постсоветское противостояние «Пюник» — «Шериф», а литовский «Жальгирис» сразится с «Лудогорцем».

Почему мудрый Черчесов выведет «Ференцварош» в групповой этап Лиги Европы.

В Лиге конференций целая россыпь классных матчей. «Вильярреал» еврокубкового специалиста Унаи Эмери сыграет с хорватским «Хайдуком», «Фиорентина» примет «Твенте», а «Вест Хэму» будет противостоять датский «Виборг». «Кёльн» сразится с венгерским «Фехерваром», а «Ницца» будет гостить в Тель-Авиве у «Маккаби».

На что ставить в хоккее 18 августа

Клубы КХЛ продолжают готовиться к сезону. Сегодня товарищеский матч проведут «Спартак» и «Амур».

На что ещё ставить 18 августа

На этой неделе проходят крупные теннисные турниры в американском Цинциннати, там играют как мужчины, так и женщины. Ну а на «челленджере» в польском Гродзиск-Мазовецком Алексей Ватутин сразится с Пабло Андухаром.



Баскетбольные сборные продолжают готовиться к чемпионату Европы. Сегодня очень много товарищеских игр. Выделяем матчи Литва – Испания, Турция – Польша и Греция – Грузия.

Результаты жеребьёвки Кубка России.



«Спартак» сделал трансферный запрос по двум игрокам «Крыльев».



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