«Ференцварош» — «Шэмрок Роверс». Станислав Черчесов рвётся в Лигу Европы

18 августа состоится первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы «Ференцварош» — «Шэмрок Роверс». Начало игры – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ференцвароша» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Шэмрок Роверс» оценивается аналитиками в 7.50. Поставить на ничью можно за 4.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги Европы «Ференцварош» — «Шэмрок Роверс» 18 августа 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.04, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.85. На гол «Ференцвароша» дают коэффициент 1.11, а гол «Шэмрок Роверс» оценивается в 1.75. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.04.

Анализ и прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Ференцварош» — «Шэмрок Роверс» (18.08.2022)

18 августа в 19:30 мск свисток шведского рефери Адама Ладебека, который раздастся над стадионом «Групама Арена» в Будапеште, возвестит о начале первого матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. Чемпион Венгрии «Ференцварош» примет чемпиона Ирландии – футбольный клуб «Шэмрок Роверс».

Оба клуба стартовали в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов. Чемпион Венгрии последовательно прошёл казахстанский «Тобол» и словацкий «Слован», но уступил азербайджанскому «Карбаху». «Шэмрок Роверс» одолел мальтийский «Хайбернианс», но в следующем раунде уступил болгарскому «Лудогорцу», а в третьем раунде квалификации Лиги Европы был сильнее македонского «Шкупи».

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Болезненное домашнее поражение от «Карабаха» со счётом 3:1, которое выбило «Ференцварош» из Лиги чемпионов, стало сильным ударом по самолюбию венгерских болельщиков. Известно, что к назначению Станислава Черчесова на пост главного тренера они и раньше относились настороженно, но победа в чемпионате и Кубке страны несколько сгладили острые углы недовольства. Впрочем, выход в групповую стадию Лиги Европы тоже будет считаться достойным результатом работы российского тренера.



Матч с «Карабахом» обнажил проблемы в защите, которые были не особо заметно во встречах чемпионата Венгрии. Азербайджанская команда сделала ставку на очень мощное начало обоих таймов и задушила «Ференцварош» прессингом. Два гола из трёх были забиты именно в стартовые десятиминутки первой и второй половины встречи.

К тому же в начале второго тайма из-за небольшого повреждения поле покинул опорник Андерсон Эсити, который играл важную роль в единоборствах. Победный гол «Карабах» забил всего через три минуты после его замены. Эсити остался на скамейке запасных в матче чемпионата Венгрии, который состоялся в воскресенье, и информации о его готовности принять участие в следующей встрече пока нет.



Зато восстановился после полученной ещё в апреле травмы нападающий Райан Ммаэ, который являлся вторым лучшим бомбардиром «Ференцвароша» по итогам прошлого сезона. Бельгиец появился со скамейки запасных на последние полчаса матча с «Карабахом» и вышел в старте в воскресном матче с «Фехерваром», но к разгрому со счётом 4:0 приложили ноги другие футболисты.

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Что касается «Шэмрок Роверс», то клуб уже добился крайне редкого для себя достижения. За счёт нового формата еврокубков и благодаря победе над чемпионами Мальты и Северной Македонии команда из Дублина всего второй раз в своей истории сыграет в групповом раунде еврокубков. И мало кто сомневается, что этим еврокубком станет Лига конференций, которая будто бы и была создана для подобных самобытных команд.

В прошлый раз «Шэмрок Роверс» играл в группе Лиги Европы в 2011 году, где проиграл все шесть матчей. Противостояли тогда ирландцы казанскому «Рубину», «Тоттенхэму» и греческому ПАОКу. Год назад чемпион Ирландии остановился в шаге от выхода в Лигу конференций, но в раунде плей-офф квалификации его остановила эстонская «Флора».

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В составе «Шэмрок Роверс» всего четыре легионера, трое из которых – вратари. А центральный защитник Роберто Лопес, выступающий за сборную Кабо-Верде, не примет участия в ближайшей встрече из-за полученной в конце июля травмы колена. Впрочем, это единственная потеря команды по медицинским причинам.



Об уровне чемпионата Ирландии, чемпионом которой является «Шэмрок Роверс», многое говорит тот факт, что в национальную сборную Ирландии за последний год вызывался лишь один игрок из этого турнира. Да и тот — вратарь. А в последнем созыве молодёжной сборной лишь один полевой игрок представлял ирландский Высший дивизион. И это как раз защитник «Шэмрок Роверс» Эндрю Лайонс.



Самый дорогой игрок «Шэмрок Роверс» по версии Transfermarkt – полузащитник Джек Бирн, который оценён в € 500 тыс. Для сравнения – только шесть игроков из всего состава «Ференцвароша» по данным того же сайта стоят дешевле. Вышеупомянутый игрок молодёжной сборной Эндрю Лайонс стал самой дорогой покупкой игрока в истории «Шэмрок Роверс» – «Богемиан» выручил за защитника € 35 тыс.

Сложно ожидать от подобной команды, что она может что-то противопоставить клубу, три года подряд игравшему в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Да, в игре команды Станислава Черчесова есть ряд проблем, но они выходят «Ференцварошу» боком на фоне более равных соперников, таких как «Слован» или «Карабах». Думаем, вопрос выхода в Лигу Европы будет решён в первом же матче. Поставить на победу хозяев с форой (-2.5) можно за 3.94.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги Европы «Ференцварош» — «Шэмрок Роверс» 18 августа 2022 года

Чемпионат Венгрии сильнее ирландского Высшего дивизиона ровно в два раза, если за основу для сравнения брать баллы рейтинга УЕФА по итогам пяти предыдущих сезонов. «Ференцварош» три года подряд выходит в групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы, тогда как «Шэмрок Роверс» в текущем сезоне впервые за 11 лет прошёл больше одного раунда квалификации и оказался в плей-офф Лиги Европы лишь благодаря новому формату еврокубков. На своём поле ирландцы достаточно сильны и могут доставить неприятности. Так что «Ференцварош», скорее всего, сделает ставку на то, чтобы обеспечить себе задел перед тяжёлым выездом в Дублин. И мы сделаем такую же ставку.



Ставка: победа «Ференцвароша» с форой (-2.5) за 3.94.

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