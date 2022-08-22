«Виктория Пльзень» — «Карабах». Вот что будет, если обидеть Станислава Черчесова

23 августа состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Карабах». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чехов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех азербайджанцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Карабах» 23 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Виктория Пльзень» — «Карабах» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ «Виктория Пльзень» — «Карабах» (23.08.2022)

Меньше чем через месяц стартует групповой этап Лиги чемпионов. А до тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. 23 августа состоятся три ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Дусан Арена» в Чехии померяются силами «Виктория» Пльзень» и «Карабах».

Как мы помним, по итогам минувшего сезона «Виктория Пльзень» непринуждённо выиграла чемпионат Чехии. Текущий сезон она начала не менее уверенно. За три встречи в Первой лиге Чехии красно-синие не потерпели ни одного поражения при ничьей с «Теплице» (2:2). В остальных матчах одержали победы, порадовав результативностью.

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Во втором и третьем квалификационных раундах Лиги чемпионов клуб из Пльзени в той же манере разделался с финским ХИКом и молдавским «Шерифом». Хотя в первых матчах, на выезде, он играл не в полную силу. Особенно это заметно на примере ХИКа. В первом противостоянии чехи обыграли финнов с минимальным перевесом — 2:1, а вот в ответной игре одержали над ними крупную победу — 5:0.



Встречи с «Шерифом» также проходили под полным контролем красно-синих. Они позволяли молдавскому коллективу ровно то, что никак не отразилось бы на итоговом результате. В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Карабахом» «Виктория» не сильно рвалась в атаку. Играла строго по счёту. Видимо, Михал Билек дал своим подопечным установку не уступить в первом матче.

Помог справиться с данной задачей Индржих Станек. Вратарь совершил целых семь сейвов. При этом несколько мячей он потащил из убойных позиций. Впрочем, это далеко не первый классно проведённый матч Станека. В первую очередь благодаря его стараниям за 65 матчей минувшего розыгрыша чемпионата Чехии команда из Пльзени пропустила только 40 мячей — меньше всех.

«Карабах» тоже без каких-либо проблем выиграл в прошлом сезоне первенство своей страны. За 28 матчей в чемпионате Азербайджана он потерпел лишь одно поражение и шесть раз сыграл вничью. Но стоит отметить, что добыли большую часть мирных исходов и потерпели неудачу «скакуны» в роли гостей. Очевидно, с выездами у подопечных Гурбана Гурбанова беда.

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Статистика лишь подтверждает это. За 14 противостояний азербайджанской Премьер-лиги на домашнем стадионе подопечные Гурбана Гурбанова наколотили целых 47 мячей, а пропустили только пять. А вот за 14 встреч на выезде они забили только 28 голов, а в свои ворота получили восемь. А ведь уровень чемпионата Азербайджана совсем невелик.



В текущей квалификации Лиги чемпионов азербайджанцы одержали лишь одну победу в роли гостей — над «Ференцварошем» Станислава Черчесова (3:1). Таким образом, вытеснили болгар из соревнования (первый матч ознаменовался ничьей — 1:1). Причём «Ференцварош» смотрелся не хуже. Моментов он создал предостаточно, но реализация подвела.



В других встречах на выезде подопечным Гурбана Гурбанова повезло меньше. В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов они уступили «Леху» (0:1), а в первом матче второго квалификационного раунда евротурнира чуть не влетели «Цюриху». Ничью выцарапали с трудом в добавленное время — 2:2. В первом матче они одержали победу со счётом 3:2.

В предстоящем матче, который состоится на стадионе «Дусан Арена» в Пльзени, азербайджанцам вряд ли удастся преуспеть. Одну сенсацию они уже совершили, обыграв крепкий «Ференцварош». Ещё одну вряд ли потянут. Думаем, подопечные Михала Билека выиграют. Возьмём П1 за коэффициент 2.10.

Прогноз и ставки на матч плей-офф Лиги чемпионов «Виктория» — «Карабах» 23 августа 2022 года

На предыдущих стадиях соревнования «Виктория» выкладывалась на полную в ответных матчах. То, что грядущая встреча пройдёт в Пльзени, даёт ей дополнительное солидное преимущество. Если уж в Карабахе подопечные Гурбана Гурбанова не сумели победить, то на выезде тем более вряд ли преуспеют.



Ставка: победа «Виктории» за коэффициент 2.10.

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