«Авангард» — «Сочи». Толчинский не только Дзюбу умеет обыгрывать

23 августа состоится матч турнира имени Николая Пучкова «Авангард» — «Сочи». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.51. Успех «Сочи» по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч турнира имени Николая Пучкова «Авангард» — «Сочи» 23 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Авангард» — «Сочи» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 11.50.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Авангард» Омск — ХК «Сочи» Сочи (23.08.2022)

С 23 по 28 августа в Санкт-Петербурге пройдёт турнир имени Николая Пучкова — легендарного вратаря СКА и сборной СССР. В дружеском соревновании примут участие сразу пять команд: СКА из Санкт-Петербурга, «Авангард» из Омска, «Северсталь» из Череповца, «Сибирь» из Новосибирска и хоккейный клуб «Сочи».

На 23 августа запланированы две встречи турнира имени Пучкова. Отдельное внимание уделим противостоянию омского «Авангарда» Дмитрия Рябыкина и сочинского «Сочи» Андрея Назарова. Игра пройдёт на льду «Ледового дворца», первое вбрасывание состоится в 15:00 мск.

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Матч омичей и сочинцев откроет турнир. «Авангард» в нынешнем предсезонье провёл пять встреч на Sochi Hockey Open. Сперва потерпел поражение от сборной России U25 (3:4), затем была победа над хозяином турнира «Сочи» (6:4) и минским «Динамо» (5:2). После же случились победы над СКА (3:1) и «Адмиралом» (3:2). Тем самым омичи выиграли главный предсезонный турнир.



Приемник Хартли поработал отменно. Дмитрий Рябыкин довёл команду до победы. Ведь до этого она дважды выступала на турнире, но до кубка не добиралась. За время этого соревнования у омской команды появилось звёздное нападение. Хорошо выглядела связка Грицюк — Ткачёв. Да и Буше с Толчинским неплохо кормили передачами этого самого Владимира Ткачёва. Они набрали по семь очков.

Сергей Толчинский, к слову, не так давно сыграл с Артёмом Дзюбой в большой теннис и даже выиграл, за что тут же получил похвалу от самого футболиста. Нападающий турецкого «Адана Демирспор» отметил, что смена вида спорта помогает перезагрузиться. Думается, Сергей Толчинский начнёт сезон ещё лучше.

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У Сочи» же на турнире не задалось — одна победа в пяти играх. А всё началось с поражения от «Адмирала» (2:4). Кроме того, вспоминается, что подопечные Андрея Назарова на четвёртой секунде матча с «Авангардом» (4:6) устроили драку пять на пять. И ещё несколько за первый период! Завестись это помогло, а победить — нет. И единственная победа в последнем матче с минским «Динамо» (5:3).

Конечно, подопечные Андрея Назарова порадовали своего тренера боевыми манерами, но делу это не помогло. Омичи, в свою очередь, усилились голкипером Станиславом Галимовым из финского «Кярпята» на замену ушедшему Шимону Грубецу. Также подписали американского нападающего Алекса Бродхёрста и Владимира Ткачёва из «Лос-Анджелес Кингз». Кроме того, укрепились защитником Кристианом Ярошем, выступавшим ранее за «Нью-Джерси Дэвилз».



У «Сочи» же из самых главных переходов — это подписание канадского защитника Джо Морроу, который лишь недавно прибыл в Сочи из-за потери паспорта. А также стоит выделить переход форварда Дмитрия Завгороднего из системы «Калгари» на два года. Конечно, не сравнить с подписаниями «Авангарда», но в целом не так плохо.



В истории насчитывается 20 очных встреч, из которых 13 побед на счету «Авангарда» и лишь семь на счету сочинцев. Даже здесь преимущество за омичами. Плюс из последних 10 встреч лишь в двух тотал был ниже четырёх шайб. На наш взгляд, вполне стоит ждать голевой матч вновь.

Потому мы бы рассмотрели ставку на победу «Авангарда» через тотал больше 4.5 шайбы за 1.90. Сейчас номинальные хозяева в тонусе и с сыгранностью. У гостей же предсезонка не задалась, хотя и явных проблем нет. Без драк может не обойтись снова, но вряд ли это поможет «Сочи» выиграть. Нужна иная тактика против такого крепкого оппонента.

«Авангард» — «Сочи»: прогноз и ставка на товарищеский матч 23 августа 2022 года

«Авангард» выиграл Sochi Hockey Open, а «Сочи» остался ни с чем, хотя и боевые навыки от Андрея Назарова подопечные усвоили. Конечно, по составу и сыгранности омичи превосходят сочинцев, да и статистика игр за ними. Забивать соперники также любят, потому, на наш взгляд, стоит ждать голевой матч. Однако вместе с тем проверим ставку на номинальных хозяев.



Ставка: победа «Авангарда» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.

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