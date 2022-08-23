«Виктория» — «Карабах», «Бенфика» — «Динамо» Киев и другие матчи. Что смотреть 23 августа

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 23 августа.

На что ставить в футболе 23 августа

Сегодня три ответных матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Легче всего задача у «Бенфики»: гостевые 2:0 с киевским «Динамо» дают огромную уверенность перед ответной встречей.

«Карабах», который выбил из борьбы «Ференцварош» Станислава Черчесова, не смог победить дома «Викторию Пльзень» — 0:0. Теперь азербайджанский клуб попробует выстоять в Чехии. Наконец, «Црвена Звезда» попробует отыграть дефицит в один мяч в домашней игре с «Маккаби». В Израиле сербы уступили 2:3, хотя по ходу матча вели 2:1.

Один матч в Лиге конференций: АПОЭЛ примет «Юргорден». Правда, спортивной интриги мало. Шведы на своём поле победили 3:0.

На что ставить в хоккее 23 августа

Клубы КХЛ продолжают подготовку к сезону. На турнире Пучкова «Авангард» встретится с «Сочи», а СКА – с «Северсталью». Кроме того, товарищеский матч проведут ЦСКА и «Спартак».

На что ещё ставить 23 августа

На этой неделе проходят теннисные турниры в американском Уинстон-Сейлеме и Кливленде, а также в канадском Гранби. В Кливленде Людмила Самсонова встретится с Каролин Гарсия. Стартует сегодня и US Open — начинается квалификационный турнир.