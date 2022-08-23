«Трактор» — «Металлург». Анвар Гатиятулин ещё не насладился местью за Кубок Гагарина

24 августа состоится товарищеский матч «Трактор» — «Металлург». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.13. Успех магнитогорцев оценён экспертами в 2.70. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка губернатора «Трактор» — «Металлург» 24 августа 2022 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч «Трактор» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.34. Заключить пари на «обе забьют» в первом периоде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а на «обе забьют» во втором периоде — с коэффициентом 2.55.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Трактор» Челябинск — «Металлург» Магнитогорск (24.08.2022)

В ожидании начала нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, который стартует меньше чем через месяц, обратим внимание на противостояние товарищеского турнира — Кубка губернатора Челябинской области. 24 августа в Челябинске померяются силами местный «Трактор» и магнитогорский «Металлург».

Для начала отметим, что к данному соревнованию «Трактор» по понятным причинам относится очень трепетно. Потому, несмотря на товарищеский статус матча, челябинцы наверняка будут играть в полную силу. Впрочем, совсем недавно они буднично выиграли другой товарищеский турнир, который проходил в Магнитогорске. Речь про Мемориал имени Ивана Ромазана.

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За три товарищеских матча подопечные Анвара Гатиятулина потерпели только одно поражение — от «Амура» (1:2 ОТ). Над «Металлургом» и «Автомобилистом» они одержали уверенные победы — 4:1 и 4:2 соответственно. В битвах с «Магниткой» и «Авто» Гатиятулин выпустил наиболее приближённые к основному составы.



В матче с «Амуром» же наставник позволил себе некоторые эксперименты. Он оставил в запасе нескольких основообразующих игроков, в том числе недавно вернувшегося в «Трактор» Антона Бурдасова. Последние несколько лет техничный форвард являлся капитаном санкт-петербургского СКА. Лидерских качеств у него хоть отбавляй. С результативностью тоже полный порядок.

В минувшем сезоне Бурдасов принял участие в 41 матче в регулярке и записал на свой счёт 42 (23+19) очка. В плей-офф КХЛ нападающий провёл 16 встреч, в которых забросил три шайбы и отдал семь голевых передач. Возвращение Антона — очень хорошая новость для челябинцев ещё и потому, что он является заменой по позиции ушедшему в межсезонье легионеру Томашу Гике.

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С уходом других иностранцев — Лукаша Седлака, Романа Вилла и Лоуренса Пилута — Анвар Гатиятулин вроде бы разобрался. Помогли с этим две товарищеские встречи, которые состоялись до розыгрыша Мемориала имени Ивана Ромазана. В них «Трактор» потерпел поражения от нижегородского «Торпедо» (2:6 и 2:7).

«Металлург», в свою очередь, сохранил в межсезонье практически весь основной костяк и главного тренера Илью Воробьёва. Кроме задрафтованного «Миннесотой» перспективного Данилы Юрова, ушёл лишь Михаил Пашнин. Опытный защитник решил перебраться в СКА. Потеря неприятная, но не сказать, что болезненная. У клуба по-прежнему отлично сбалансированный состав.



Пожалуй, единственная причина, по которой магнитогорцы не лучшим образом проводят предсезонку, — эксперименты Ильи Воробьёва. Во всех шести недавно проведённых товарищеских встречах наставник давал игровое время молодым хоккеистам и приобретённому в межсезонье голкиперу Эдди Паскуале.



В результате за этот период «Магнитка» одержала только три победы — над «Амуром» (3:0), лишившимся двух ведущих защитников «Нефтехимиком» (4:1) и «Автомобилистом» (2:1). Помимо «Трактора», магнитогорцы потерпели поражения от «Барыса» (2:3) и «Автомобилиста» (4:5 ОТ). Как видно, пропускали регулярно.

С другой стороны, наигровка молодёжи наверняка положительно аукнется Воробьёву в будущем. В правильности действий наставника не возникает сомнений, ведь он уже не раз доказывал свою состоятельность. В прошлом сезоне его подопечные добрались до финала Кубка Гагарина, где уступили в запоминающейся семиматчевой серии московскому ЦСКА.

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В грядущем матче, на наш взгляд, лучше взять П1 за коэффициент 2.13. Во-первых, встреча пройдёт в Челябинске. Во-вторых, после поражения в полуфинале минувшего розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» наверняка затаил обиду на «Магнитку». Напомним, челябинцы уступили магнитогорцам в серии со счётом 1-4. После такого одними 1:4 на Мемориале имени Ивана Ромазана «Металлург» не отделается.

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Предполагаем, «Трактор» будет играть в полную силу. А значит, мы наверняка увидим на челябинском льду основной костяк подопечных Анвара Гатиятулина, в том числе Антона Бурдасова. А вот Илья Воробьёв вряд ли станет изменять позицию — вновь выпустит молодой состав, а также Эдди Паскуале. Вероятно, перспективные магнитогорцы сумеют навязать челябинцам борьбу, но ставить на их победу при таком раскладе слишком рискованно.



Ставка: победа «Трактора» в основное время за коэффициент 2.13.

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