Лига Европы, Лига конференций и другие матчи. Что смотреть 25 августа

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 25 августа.
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов.
На что ставить в футболе 25 августа
Сегодня на первом плане Лига Европы и Лига конференций. Во втором по статусу еврокубке «Ференцварош» Станислава Черчесова спокойно едет в Ирландию: 4:0 дома с «Шэмрок Роверс» позволяют чувствовать себя уверенно.
«Шериф» и «Пюник» в первом матче в Армении сыграли 0:0, интрига максимальна. Украинский «Днепр-1» попробует отыграть дефицит в один мяч у АЕКа на Кипре.
В Лиге конференций наибольший интерес представляет встреча в Венгрии, где «Фехервар» примет «Кёльн». Венгры сенсационно победили на выезде 2:1, правда, немецкий клуб бóльшую часть матча играл в меньшинстве.
«Спартак» думает о приобретении экс-форварда «Интера», «Монако» и «Лацио».
Отыгрываться предстоит и «Ницце»: французский клуб проиграл тель-авивскому «Маккаби» на выезде 0:1. А вот у «Вест Хэма», «Вильярреала» и «Фиорентины» проблем возникнуть не должно: они свои первые матчи выиграли.
На что ставить в хоккее 25 августа
Клубы КХЛ продолжают подготовку к сезону. На Кубке губернатора Челябинской области «Автомобилист» сыграет с «Металлургом», а «Трактор» примет «Барыс». Стартует Кубок мэра Москвы: «Витязь» встретится со «Спартаком», а ЦСКА – с «Динамо».
В Казани, на Кубке TANECO, «Салават Юлаев» сразится с «Нефтехимиком», а «Ак Барс» — с «Локомотивом». На турнире имени Пучкова «Авангард» встретится с «Сибирью». Наконец, контрольный матч проведут минское «Динамо» и «Адмирал».
На что ещё ставить 25 августа
На этой неделе проходят теннисные турниры в американском Уинстон-Сейлеме и Кливленде, а также в канадском Гранби. Дарья Касаткина сегодня сыграет с Нурией Парризас-Диас. В квалификации US Open Анна Блинкова сыграет с Хлоэ Паке, а Анастасия Захарова – с Катриной Скотт. Виталии Дьяченко будет противостоять Хитер Уотсон.
В баскетболе пройдут отборочные матчи чемпионата мира. Последняя проверка для команд перед стартом Евробаскета, который начнётся через неделю. Выделяется матч Сербии и Греции, а сборная Словении во главе с Лукой Дончичем примет Эстонию.
Определились составы корзин для жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
Белоруску Азаренко не пустили на выставочный турнир в поддержку Украины.
«Рейнджерс» впервые с 2010 года сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Будё-Глимт» с Хайкиным не смог выйти в основную стадию Лиги чемпионов.
Матч чемпионата Украины приостанавливался из-за воздушной тревоги.
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