«Шэмрок Роверс» — «Ференцварош». Станислав Черчесов без победы, но с Лигой Европы

25 августа состоится ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ференцвароша» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех «Шэмрок Роверс» оценивается аналитиками в 3.60. Поставить на ничью можно за 3.54.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги Европы «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош» 25 августа 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.85, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.04. На гол «Шэмрок Роверс» дают коэффициент 1.45, а гол «Ференцвароша» оценивается в 1.22. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.82.

Анализ и прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош» (25.08.2022)

25 августа в 22:00 мск свисток французского рефери Франсуа Летексье, который раздастся над стадионом «Талла» в пригороде Дублина, возвестит о начале ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. Чемпион Ирландии «Шэмрок Роверс» принимает чемпиона Венгрии – футбольный клуб «Ференцварош».

Исход первой встречи практически не оставляет шансов для «Шэмрок Роверс» спустя 11 лет вновь замахнуться на участие в групповом раунде Лиге Европы. Подопечные Станислава Черчесова на будапештской «Групама Арене» переиграли гостей из Ирландии по всем статьям и забили четыре безответных мяча. Это солиднейшее преимущество.



Статистика матча впечатляет. «Ференцварош» 26 раз пробил по воротам, 15 ударов пришлись в створ. Также подал семь угловых. У «Шэмрок Роверс» всего четыре удара, два из которых попали в створ, но не попали даже в видеообзоры опасных моментов матча. Настолько всё скучно было у ворот венгерской команды.



Станислав Черчесов в свойственной ему манере посетовал, что даже при таком счёте его команде есть куда расти. Отметил, что футболисты не всегда выполняли то, что от них требуется. Кроме того, даже случайно пожаловался на шум домашнего стадиона. Якобы он мешал экс-тренеру сборной России докричаться до подопечных.

Второй матч, похоже, превращается в чистую формальность. Хотя это только повышает шансы ещё раз реализоваться закономерности. А именно той, что «Шэмрок Роверс» на международной арене – типичная британская «домашняя» команда. «Обручи» крайне редко проходят более одного раунда в еврокубках, но обычно это происходит как раз из-за невзрачной игры в гостевых матчах.

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В то же время на переполненном «Талла стэдиум», вмещающем до шести тысяч зрителей, команда показывает совсем другие результаты. За всё время, прошедшее с постройки стадиона в 2009 году, единственной командой, которой удалось забить «Шэмроку» в гостях более двух мячей в играх квалификации еврокубков, оказалась чешская «Млада Болеслав». И случилось это достаточно давно – в 2017 году.

За последние 10 лет лишь три команды смогли победить ирландцев на их поле с разницей более чем в один мяч. Дважды это произошло в 2015 и 2016 году – 0:2 от норвежского «Одда» и 0:2 от финского «РоПС». А в 2020 году при пустых по причине коронавируса трибунах с победой с тем же счётом 2:0 из Дублина уехал «Милан».



Однако чем больше опыта набирает ирландская команда на международной арене, тем лучше становятся её результаты в домашних матчах. Начиная с 2019 года за 10 домашних игр в еврокубках у «Шэмрок Роверс» насчитывается семь побед, одна ничья и всего два поражения. Кроме вышеупомянутого «Милана», победить в Дублине за это время удалось лишь таллинской «Флоре».



В трёх матчах текущего еврокубкового сезона «Шэмрок Роверс» забил восемь голов. В том числе три мяча влетели в ворота македонского «Шкупи», и, что более примечательно, дважды ирландцы огорчили крепкий болгарский «Лудогорец». Матч с чемпионом Болгарии, который закончился со счётом 2:1, интересен тем, что это была ответная игра после гостевого разгромного поражения 0:3.

В концовке ответной встречи с «Лудогорцем» даже появилась интрига, но продержалась она менее трёх минут. Второй гол «Шэмрок Роверс», забитый на 88-й минуте, подарил болельщикам надежду на выход в следующий раунд. Однако на 91-й минуте случилась результативная контратака в исполнении болгар.



Станислав Черчесов, естественно, видел этот матч и готовится к встрече со всей серьёзностью. Ради матча даже была перенесена ещё одна игра чемпионата Венгрии с участием «орлов». Но никто из футболистов не застрахован от потери концентрации, когда мысленно уже ждёшь жеребьёвку Лиги Европы, которая случится даже после небольшого поражения. На наш взгляд, можно поставить на то, что «Шэмрок Роверс» как минимум не проиграет с коэффициентом 1.77.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги Европы «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош» 25 августа 2022 года

Вылет из Лиги чемпионов больно ударил по амбициям венгерского чемпиона и их болельщиков. Утешительным призом для «Ференцвароша» станет участие в Лиге Европы, в которой тоже хватает именитых европейских клубов. Мысль о том, что исход противостояния уже решён, сыграет с гостями злую шутку, но не настолько злую, чтобы свалиться в Лигу конференций. Думается, хозяева как минимум не проиграют, но венгерский клуб пройдёт дальше.



Ставка: «Шэмрок Роверс» не проиграет за 1.77.

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