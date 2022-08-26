«Сочи» — «Химки», «Лацио» — «Интер» и другие матчи. Что смотреть 26 августа

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 26 августа.
Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
На что ставить в футболе 26 августа
7-й тур РПЛ стартует матчем «Сочи» — «Химки». У сочинцев непонятная ситуация с Кристианом Нобоа, а у гостей в принципе всё сложно. Смена тренера химчанам явно не пошла в плюс: более того, уже идут разговоры о том, что Николай Писарев может покинуть клуб.
А тут ещё наставник химчан и заболел. Посмотрим, сможет ли подмосковная команда побороться за очки в этой ситуации.
В Европе главный матч сегодня – игра «Лацио» и «Интера». Маурицио Сарри против Симоне Индзаги, Рим против Милана – эта встреча точно будет интересной. Кроме того, в Серии А «Монца», которая стартовала откровенно слабо, встретится с «Удинезе».
Петржела: Кокорин не заиграет даже в Чехии!
В Германии «Фрайбург» примет «Бохум», а во Франции «Аяччо» — «Лилль». В Испании две встречи: «Жирона» — «Сельта» и «Бетис» — «Осасуна».
На что ставить в хоккее 26 августа
Клубы КХЛ продолжают подготовку к сезону. На Кубке мэра Москвы ЦСКА сыграет с «Амуром», а «Спартак» — с «Куньлунем».
В Казани, на Кубке TANECO, «Салават Юлаев» сразится с «Нефтехимиком», а «Ак Барс» — с «Локомотивом». На турнире имени Пучкова «Авангард» встретится с «Северсталью», а СКА – с «Сочи».
На что ещё ставить 26 августа
На этой неделе проходят теннисные турниры в американском Уинстон-Сейлеме и Кливленде, а также в канадском Гранби. Кроме того, завершается квалификация US Open. За право сыграть в основной сетке Анастасия Захарова сразится с Линдой Носковой.
Стартует чемпионат мира по волейболу: правда, без России и не в России. В первый день турнира обращают на себя внимание игры Франция – Германия, Польша – Болгария и Бразилия – Куба.
Президент «Марселя» оценил вероятность перехода Роналду.
Черчесов впервые за семь лет вывел свой клуб в групповой этап еврокубков.
Президент РПЛ: хочу, чтобы каждый сезон в России был новый чемпион.
Чернов: «Спартак» готов к борьбе за чемпионство!
Семак: Дзюбе было сложно провести столько времени в одной команде.
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы.
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