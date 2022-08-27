«Факел» — «Спартак», «Ювентус» — «Рома» и другие матчи. Что смотреть 27 августа

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 27 августа.

Никифоров: может, Абаскаль недоволен нынешними нападающими «Спартака».

На что ставить в футболе 27 августа

7-й тур РПЛ продолжится тремя матчами. Самый ожидаемый — «Факел» — «Спартак». В Воронеже очередной аншлаг, ну а москвичи сыграют первый матч без Леонида Федуна. Да и противостояние тренеров Василенко – Абаскаль будет интересным. «Пари НН» примет «Динамо», а «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов», здесь тоже точно будет на что посмотреть.



В Англии очередную, уже четвёртую попытку одержать первую победу в чемпионате предпримет «Ливерпуль». В соперниках «Борнмут», так что команда Клоппа — явный фаворит. «Манчестер Сити» встретится с «Кристал Пэлас», воспрявший духом «МЮ» гостит в Саутгемптоне, а «Челси» сразится с «Лестером». Наконец, «Арсенал» проэкзаменует «Фулхэм».



В Германии «Бавария» дома сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией». «Байер», с треском проваливший начало сезона, в гостях встретится с «Майнцем», а «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско примет «Вольфсбург».

Баженов: Россия — не лучший вариант для Кейта Бальде.

Громкий матч в Италии: «Ювентус» — «Рома». Жозе Моуринью готов бороться за скудетто: римляне в первых турах не блистали, но свои очки собрали. А вот «Юве» уже потерял два очка в игре с «Сампдорией». Чемпион — «Милан» — принимает «Болонью».



В Испании «Эльче» сыграет с «Реалом Сосьедад», а «Альмерия» — с «Севильей».

На что ставить в хоккее 27 августа

Клубы КХЛ продолжают подготовку к сезону. На Кубке губернатора Челябинской области «Металлург» сыграет с «Барысом», а «Трактор» примет «Автомобилист».



На Кубке мэра Москвы «Витязь» встретится с «Куньлунем», а «Динамо» — с «Амуром». На турнире имени Пучкова «Сибирь» сыграет с «Северсталью», а СКА — с «Авангардом».

Овечкин: хочу сыграть за Россию на Кубке мира-2024.

На Кубке TANECO в Казани «Ак Барс» проэкзаменует «Нефтехимик».

На что ещё ставить 27 августа

На этой неделе проходят теннисные турниры в американском Уинстон-Сэйлеме и Кливленде, а также в канадском Гранби.

На чемпионате мира по волейболу второй игровой день. Самая интересная вывеска: встреча Сербии и Украины. Сербы фавориты, но украинцы могут преподнести сюрпризы. Италия встретится с Канадой, а в ещё одном интересном матче сыграют Аргентина и Иран.



В отборочном турнире к баскетбольному мундиалю наибольший интерес вызывает встреча Италии и Грузии. Напряжённой должна получиться и встреча Литвы с Черногорией.

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