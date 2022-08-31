Знарок, Шипачёв и Радулов готовы покорить КХЛ! ЦСКА и остальные — против

1 сентября стартует новый, уже 15-й по счёту сезон КХЛ. В стартовом матче ЦСКА и «Металлург» разыграют Кубок Открытия. Ну а затем в бой вступят и остальные 20 команд. Смогут ли армейцы выиграть Кубок Гагарина во второй раз подряд? Букмекеры видят команду Сергея Фёдорова в числе фаворитов, но главным претендентом на трофей считают «Ак Барс». Разбираем прогнозы экспертов на новый сезон.

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«Ак Барс» — сбитые лётчики или чемпионский коллектив?

Казанский клуб к новому сезону сделал ставку на проверенных бойцов. Массовая закупка привлекла в ряды «Ак Барса» таких игроков, как Вячеслав Войнов, Александр Радулов, Вадим Шипачев, Динар Хафизуллин, Станислав Галиев, Кирилл Семёнов. Ну а возглавил этот звёздный состав Олег Знарок. Поставить на победу «барсов» в Кубке Гагарина можно с коэффициентом 3.50.

Действительно, «Ак Барс» выглядит мощно, однако есть и много но. Станет ли этот набор классных игроков настоящей командой? Все ли будут довольны игровым временем? Как уживутся Радулов и Знарок, памятуя об их предыдущих конфликтах? На все эти вопросы мы получим ответы только в ходе сезона. Пока же казанцы смотрят на всех свысока.

ЦСКА хочет защитить свой титул

На действующего чемпиона – московский ЦСКА – можно сделать ставку с коэффициентом 5.50. Конечно, команда Сергея Фёдорова хотела бы повторить успех прошлого сезона, но, откровенно говоря, состав армейцев не стал сильнее.

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Иван Федотов, Сергей Андронов, Клас Дальбек, Джон Гилмор – все эти игроки за ЦСКА выступать в новом сезоне не будут. Отметим и то, что покинул команду один из ключевых помощников Фёдорова — Евгений Корешков. Впрочем, ресурсы в Москве есть, наверняка армейцы укрепятся по ходу сезона.

«Металлург» — скрытый фаворит?

Шансы магнитогорцев, которые в минувшем сезоне остановились в одной победе от трофея, оценивают коэффициентом 7.00. «Сталевары» не стали делать перестройку, сохранив 90% состава. Кроме того, команду пополнил лучший вратарь КХЛ позапрошлого сезона Эдди Паскуале. У Ильи Воробьёва сыгранный, обладающий кубковым опытом коллектив, который однозначно будет нацелен на Кубок Гагарина.

Ротенберг идёт за первым трофеем

Вероятность того, что обладателем Кубка Гагарина станет питерский СКА, которым руководит Роман Ротенберг, аналитики оценили коэффициентом 7.50. Питерцы уже пять лет не играли в финале Кубка Гагарина.

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После очередной неудачи СКА перетряхнул состав. Приобретения интересные, но команде, безусловно, нужно время сыграться. Конечно, СКА будет в претендентах на самые высокие места.

Кто ещё будет претендовать на Кубок Гагарина?

За 10.00 можно сделать ставку на «Авангард». Омичи должны вернуться в родной город, это станет мощным психологическим допингом для команды. Смущает то, что Дмитрий Рябыкин не имеет опыта работы главным тренером.

Шансы «Локомотива» и «Трактора» оценили коэффициентом 20.00. За 25.00 можно сделать ставку на «Автомобилист». Шансы остальных команд начинаются от 41.00 и выше.

Юбилейный, 15-й сезон КХЛ будет очень интересным. 22 клуба уже на низком старте. Будем следить за матчами и прогнозами букмекеров. Удачных ставок!

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