«Зенит» — «Факел». Чемпион России — со всех сторон чемпион

31 августа состоится матч второго раунда Кубка России «Зенит» — «Факел». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Факела» оценён экспертами в 14.50. Ставки на ничью принимаются за 6.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч 2-го раунда Кубка России «Зенит» — «Факел» 31 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Зенит» — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13.

«Зенит» — «Факел»: прогноз и анализ матча 2-го раунда Кубка России (31.08.2022)

На 31 августа в российском футболе запланированы 32 встречи второго раунда Кубка России. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию петербургского «Зенита» Сергея Семака и воронежского «Факела» Олега Василенко. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск. Новичок РПЛ постарается насолить чемпиону России.

«Зенит» после семи туров в РПЛ возглавляет турнирную таблицу с 17 баллами. В последнем туре команда обыграла аутсайдера лиги «Урал» (4:0). При этом сине-бело-голубые пока идут без поражений, было лишь две ничьих — с «Ахматом» (0:0) и «Химками» (1:1). Хотя и после 3-го тура подопечные Сергея Семака были даже не в топ-3 турнирной таблицы, что многих удивило.

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Сейчас же всё вернулось на круги своя. Тут работают подписания. Петербуржцы приобрели вратаря Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана из «Коринтианса». А также перешли из «Сочи» защитник Родригао и нападающий Матео Кассьерра. Хотя у команды из города на Неве и так были опытные легионеры в строю. Речь про Вендела, Клаудиньо и Малкома, разумеется. Теперь же клуб на бумаге стал ещё сильнее.



«Факел» за семь туров в РПЛ пока сидит без побед. Зато есть чем гордиться — добыты яркие ничьи с «Краснодаром» (2:2) и «Динамо» (3:3). Новичок шумит в этом сезоне, после долгожданного возвращения. Правда, в 7-м туре было болезненное поражение от «Спартака» (1:4). Результат, конечно, в большей степени закономерен. У клуба нет легионеров, играют в основном футболисты из ФНЛ. Зато показывают отменный характер.

Перед РПЛ воронежский клуб усилился капитаном «СКА-Хабаровск», также забрал у «Спартака» своего бывшего голкипера Илью Свинова. Недавно перешёл из «Красавы» центральный нападающий Матвей Ивахнов, которому всего 19 лет. Плюс стоит выделить подписание защитника румынского «Ута Арад» Евгения Шлякова. Ранее игрок выступал за «Тамбов».

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Сразу бросается в глаза уровень команд, а точнее, сокрушительная разница. «Зенит» — явный фаворит этой встречи. Соперники встречались за всю историю восемь раз. Пять побед на счету «Зенита» и лишь две — у «Факела». Сейчас же сравнивать команды трудно. «Факел» проиграл «Спартаку» и ЦСКА (оба раза по 1:4). А ведь оба этих столичных клуба соперничают с «Зенитом». Другие аргументы, пожалуй, излишни.



Даже при всём рвении и удаче у «Факела» шансы в этом противостоянии маловаты. Мы бы ждали в таком матче, что сыграет ставка «П1 + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.72. Петербуржцы играют у себя дома, поддержка трибун обеспечена. А соперник хоть и с характером, но далеко не самый сильный. Вряд ли воронежцы смогут удивить Сергея Семака на этой стадии.



У «Зенита» за семь туров 17 забитых мячей при двух пропущенных, больше забивал лишь «Спартак». Даже можно рискнуть и взять коэффициент выше. П1 + ТБ 3.5 мяча идёт за 2.60. Это уже куда интереснее. «Зенит» вряд ли будет отсиживаться в обороне, учитывая свой статус фаворита. Однако, разумеется, будут моменты и у воронежцев. Всё-таки ротацию Семак провести обещал.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Зенит» — «Факел» 31 августа 2022 года

«Зенит» снова лидирует в РПЛ и пока идёт без поражений. «Факел» же пока без побед, но даже некоторым лидерам даёт бой и вырывает ничьи. Сейчас «Зенит» в хорошей форме, играет дома. «Факел» не может противопоставить чего-то, хотя это клуб с характером. Думаем, из-за ротации шансы у воронежцев будут, но выиграть у петербуржцев не получится.



Ставка: победа «Зенита» + тотал больше 2.5 мяча за 1.72.

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