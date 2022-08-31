«Ростов» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи. Что смотреть 31 августа

Лето заканчивается! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты на низком старте. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 31 августа.

На что ставить в футболе 31 августа

В последний день лета нас ждёт очень много футбола. В Кубке России набирает обороты групповой этап Пути РПЛ. Центральный матч дня пройдёт в Ростове: одноимённый клуб сыграет с «Динамо». «Торпедо» примет ЦСКА, «Зенит» встретится с «Факелом», а «Пари НН» — с «Локомотивом». «Урал» сразится с «Сочи», «Ахмат» — с «Оренбургом», а разобранные после смены тренера «Химки» — с «Краснодаром». В пути регионов «Амкал» сыграет с тверской «Волгой»: вторая попытка команды блогеров пройти второй раунд.

В чемпионате Англии «Ман Сити» проэкзаменует «Ноттингем Форест», а «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом». Лидер – «Арсенал» — встретится с «Астон Виллой».

В Италии «Лацио» сыграет в гостях с «Сампдорией», а «Ювентус» примет «Специю». «Наполи» дома сразится с «Лечче».

Во Франции «ПСЖ» будет гостить в Тулузе, а «Монако» Александра Головина примет «Труа». Наконец, в Кубке Германии «Бавария» сыграет на выезде с клубом «Виктория Кёльн».

На что ставить в хоккее 31 августа

Старт КХЛ уже завтра, команды проводят последние приготовления к старту сезона.

На что ещё ставить 31 августа

На US Open стартует второй круг. Там Даниил Медведев сразится с Артуром Риндеркнешем из Франции, а Карену Хачанову жребий определил в соперники Тьяго Монтейро. В женской части сетки, возможно, свой последний матч в карьере проведёт Серена Уильямс. Её соперница – Анетт Контавейт из Эстонии.

На чемпионате мира по волейболу сегодня завершится групповой этап, мы узнаем всех участников плей-офф. Самые интригующие поединки дня: Канада – Турция и Иран – Нидерланды.