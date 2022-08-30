Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш. Очередная жертва первой ракетки мира

31 августа Даниил Медведев и Артур Риндеркнеш сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице россиянина, коэффициент на его победу составляет 1.01. На успех француза можно поставить в букмекерских конторах за 17.25.

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Коэффициенты букмекеров на матч US Open Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш 31 августа 2022 года

Аналитики сомневаются, что матч второго круга Открытого чемпионата США Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш получится упорным: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.12, а тотал меньше 29.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.72. Ставки на четвёртый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз на матч второго круга US Open Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш (31.08.2022)

Открытый чемпионат США является уникальным соревнованием. В отличие от трёх других турниров «Большого шлема», он ни разу за всю историю существования не делал перерывов. Текущий розыгрыш US Open — уже 142-й по счёту. Предыдущий, как мы помним, выиграл Даниил Медведев. В финале россиянин перехитрил знаменитого Новака Джоковича.

Защиту титула и заодно звания первой ракетки мира Медведев начал с уверенной победы в матче первого круга Открытого чемпионата США над русскоговорящим американцем Стефаном Козловым. Даня обыграл оппонента в трёх сетах, навесив ему «баранку». Столь успешно стартовали в соревновании далеко не все теннисисты, входящие в топ мирового рейтинга.

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Уступив в своих встречах первого круга, вылетели из US Open одни из самых неудобных для россиянина оппонентов — Николоз Басилашвили, Роберто Баутиста-Агут и Стефанос Циципас. Последний совсем недавно обыграл Даниила в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати со счётом 2-1 (7:6, 3:6, 6:3).



Учитывая и то, что Новак Джокович не принимает участия в Открытом чемпионате США из-за отсутствия прививки от коронавируса, шансы Медведева на победу в турнире сильно возрастают. Главных претендентов на титул, помимо него, осталось всего три. Это опытный Рафаэль Надаль, юный талант Карлос Алькарас и бойкий Каспер Рууд.

При этом единственным сеяным теннисистом, который может достаться Даниилу до четвёртого круга включительно, является Ник Кирьос. Австралиец уступил в финале недавнего розыгрыша Уимблдона Новаку Джоковичу. Именно ко встрече со скандально известным спортсменом россиянину хорошо бы набрать лучшую форму и подготовиться морально.



С другими оппонентами, в том числе Артуром Риндеркнешем, у Даниила проблем возникнуть не должно. В плане опыта и техники он в несколько раз превосходит француза, что отражают и результаты на дистанции. В этом сезоне россиянин выиграл ATP-250 в Лос-Кабосе, победив в финале Кэмерона Норри (7:5, 6:0), а также дошёл до финала Australian Open, где проиграл в пяти партиях Рафаэлю Надалю.

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Помимо того, Даня добрался до решающих матчей в двух травяных турнирах — АТР-250 в Хертогенбосхе и АТР-500 в Галле. В первом соревновании он уступил в финале Тиму ван Рейтховену (4:6, 1:6), а во втором — Хурберту Хуркачу (1:6, 4:6). Артур Риндеркнеш такими достижениями похвастаться не может.



За весь текущий сезон француз добрался лишь до одного финала — в турнире категории АТР-250 Аделаида-2. Уровень большей части оппонентов был невелик. Именно за счёт этого Риндеркнеш и сумел дойти до решающего матча, в котором потерпел поражение от Танаси Коккинакиса (6:7, 7:6, 6:3).



После Аделаиды-2 Артур неплохо выступил в АТР-250 в Дохе. Он добрался до полуфинала, обыграв на предыдущих стадиях ряд достаточно крепких соперников — Иржи Веселы (3:6, 7:6, 6:4), Александра Бублика (6:7, 6:1, 6:4) и Дениса Шаповалова (6:4, 6:4). Дальше не пустил Николоз Басилашвили. Грузин одержал победу со счётом 6:4, 6:2.

За последующие 12 встреч в одиночном разряде в различных турнирах Риндеркнеш одержал лишь три победы. В матче первого круга «Мастерса» в Майами обыграл Ласло Джере (6:2, 7:6), во встрече первого круга АТР-250 в Штутгарте победил Уго Умбера (4:6, 7:6, 6:4), а в противостоянии первого круга US Open одолел соотечественника Кентена Алиса (4:6, 7:6, 6:3, 6:2).



В остальных встречах Артур потерпел поражения, в том числе разгромно от Адриана Маннарино (3:6, 3:6) в матче первого круга недавнего розыгрыша хардового «Мастерса» в Монреале. Думаем, над французом, Даня одержит столь же уверенную победу, как и над Стефаном Козловым. Возьмём П1 с форой (-9) за коэффициент 2.07.

Прогноз и ставка на матч в US Open Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш 31 августа 2022 года

Даниил Медведев является первой ракеткой мира, что уже говорит о многом. Для того чтобы защитить это звание, ему необходимо защитить титул US Open. Мотивации у россиянина наверняка хоть отбавляй. Судя по разгромной победе над Козловым, с физической формой тоже порядок. А вот у Артура Риндеркнеша всё плохо и с тем и с другим, о чём свидетельствуют последние результаты. Думаем, Даня одержит над французом уверенную победу.



Ставка: победа Даниила Медведева по геймам с форой (-9) за коэффициент 2.07.

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