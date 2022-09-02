КХЛ, US Open и другие события. Что смотреть 2 сентября

Осень пришла, а вместе с ней и большой спорт. Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, стартует КХЛ, а ещё осень — самое жаркое время в теннисе. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 2 сентября.
Азаренко: поступок украинки Костюк не стал для меня сюрпризом.
На что ставить в футболе 2 сентября
Очередной европейский уикенд стартует двумя матчами. В Германии дортмундская «Боруссия» примет «Хоффенхайм», а в Испании «Сельта» сразится с главным неудачником старта Примеры – «Кадисом». У этой команды ни одного очка и ни одного гола. Посмотрим, удастся ли разжиться чем-то в Виго.
Не забудем и о Первой лиге, там очередной тур начнётся матчем «Уфы» и «Арсенала». Обе команды декларировали задачу вернуться в РПЛ, но пока получается не очень. Уфимцы испытывают финансовые проблемы и уже сменили тренера, туляки же с Олегом Кононовым не выигрывают уже пять матчей.
На что ставить в хоккее 2 сентября
Вчера сезон КХЛ открылся, а сегодня первый полноценный день, сразу пять матчей. «Автомобилист» сыграет с «Локомотивом», а «Трактор» — с «Северсталью». «Куньлунь» примет «Адмирал», «Спартак» сразится с «Амуром», а «Сочи» — с «Сибирью».
На что ещё ставить 2 сентября
На US Open время третьего круга. Даниил Медведев сыграет с китайцем У Ибином. Кстати, это первый китайский теннисист, достигший 1/16 финала на турнире «Большого шлема». Карену Хачанову играть с Джеком Дрейпером: молодой британец выбил Феликса Оже-Альяссима, так что отнестись к нему точно нужно серьёзно. У женщин Вероника Кудерметова встретится с венгеркой Далмой Гафни, а Людмила Самсонова – с Александрой Крунич.
На Евробаскете сегодня шесть матчей. Отметим игру Хорватии и Греции. Украина сыграет с Великобританией, а Сербия разомнётся на команде Нидерландов.
Кевин Кураньи: я помог Кокорину перейти в «Арис».
«Манчестер Юнайтед» впервые в 2022 году выиграл три матча АПЛ подряд.
Колосков: я не верю, что «Челси» интересовался Захаряном.
Николсон отказался уходить из «Спартака».
Новичок ЦСКА Виллиан Роша объяснил, почему подписан на Вагнера Лава.
Воспитанник «ПСЖ» перешёл в «Сочи».
- 2 сентября 2022
-
08:00
-
07:12
-
07:00
-
06:27
-
06:00
-
05:23
-
04:36
- 1 сентября 2022
-
21:48
-
20:30
-
19:41
-
19:00
-
18:00
-
17:38
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:22
-
15:00
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:37
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:09
-
07:00
-
06:22
-
06:00
-
05:21
-
04:38
-
04:04