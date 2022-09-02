КХЛ, US Open и другие события. Что смотреть 2 сентября

Осень пришла, а вместе с ней и большой спорт. Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, стартует КХЛ, а ещё осень — самое жаркое время в теннисе. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 2 сентября.

Азаренко: поступок украинки Костюк не стал для меня сюрпризом.

На что ставить в футболе 2 сентября

Очередной европейский уикенд стартует двумя матчами. В Германии дортмундская «Боруссия» примет «Хоффенхайм», а в Испании «Сельта» сразится с главным неудачником старта Примеры – «Кадисом». У этой команды ни одного очка и ни одного гола. Посмотрим, удастся ли разжиться чем-то в Виго.

Не забудем и о Первой лиге, там очередной тур начнётся матчем «Уфы» и «Арсенала». Обе команды декларировали задачу вернуться в РПЛ, но пока получается не очень. Уфимцы испытывают финансовые проблемы и уже сменили тренера, туляки же с Олегом Кононовым не выигрывают уже пять матчей.

На что ставить в хоккее 2 сентября

Вчера сезон КХЛ открылся, а сегодня первый полноценный день, сразу пять матчей. «Автомобилист» сыграет с «Локомотивом», а «Трактор» — с «Северсталью». «Куньлунь» примет «Адмирал», «Спартак» сразится с «Амуром», а «Сочи» — с «Сибирью».

На что ещё ставить 2 сентября

На US Open время третьего круга. Даниил Медведев сыграет с китайцем У Ибином. Кстати, это первый китайский теннисист, достигший 1/16 финала на турнире «Большого шлема». Карену Хачанову играть с Джеком Дрейпером: молодой британец выбил Феликса Оже-Альяссима, так что отнестись к нему точно нужно серьёзно. У женщин Вероника Кудерметова встретится с венгеркой Далмой Гафни, а Людмила Самсонова – с Александрой Крунич.



На Евробаскете сегодня шесть матчей. Отметим игру Хорватии и Греции. Украина сыграет с Великобританией, а Сербия разомнётся на команде Нидерландов.

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