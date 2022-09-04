«Спартак» — «Зенит», «МЮ» — «Арсенал», третий матч Дзюбы в Турции: что смотреть 4 сентября

Большой спорт вернулся, а вместе с ним сотни миллионов болельщиков. На 4 сентября запланировано большое количество ярких событий, которые достойны внимания. Осень – это лучшее время для ставок и экспрессов. Множество матчей, бесплатные трансляции и многое другое – просто праздник для поклонников спорта. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на воскресенье, 4 сентября.

Где смотреть матч «Спартак» — «Зенит» в прямом эфире.

На что ставить в футболе 4 сентября

Очередной тур в РПЛ преподнесёт много ярких событий. С нетерпением все ждут игры между московским «Спартаком» и «Зенитом». Недавно встречались ветераны этих клубов, и победу одержали красно-белые. Возьмут ли реванш подопечные Абаскаля за обиду от петербуржцев в Суперкубке? Начало запланировано на 20:00 мск.

Кроме противостояния за первое место, пройдёт ещё несколько матчей. «Крылья Советов» будут играть с ЦСКА на своём поле (начало — в 15:00 мск). Также московский «Локомотив» проверит на прочность грозненский «Ахмат» (17:30 мск).

В Англии главным событием становится встреча Роналду и его «Манчестер Юнайтед» с преобразившимся «Арсеналом». Лондонцы в классной форме, а португальца в «МЮ» сделали запасным. начало интригующей схватки состоится в 18:30 мск. Также стоит обратить внимание на игру между «Брайтоном» и «Лестером». «Лисы» проиграли в четырёх прошлых турах АПЛ – закончится ли их серия неудач? Начнём смотреть уже в 16:00 мск.

Александр Бубнов дал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».

Во Франции Александр Головин вместе с «Монако» померится силами с «Ниццей». У монегасков отличная статистика в очных встречах с соперником, поэтому стоит присмотреться к их успеху. Начало состоится в 21:45 мск.

В Турции Дзюба в очередной раз испытает удачу. Болельщики ждут его дубля за «Адана Демирспор», но когда это произойдёт – загадка. Лучший бомбардир сборной России уже вытеснил из состава клуба Балотелли, поэтому становится единственной надеждой коллектива на светлое будущее. Матч с «Хатайспором» стартует в 19:15 мск.

В Испании «Осасуна» проверит на прочность «Райо Вальекано». «Атлетик» попробует заработать в очередной раз три очка, встретившись с «Эспаньолом». «Попугаи» в ужасной форме! «Вильярреал» во главе с легендарным Унаи Эмери встретится в гостях с «Эльче». Уход Черышева из «Валенсии» стал неожиданным, но после этого события у «летучих мышей» сезон не задался — 4 сентября они примут «Хетафе» и вновь могут пожалеть, что отпустили Дениса.

На что ставить в хоккее 4 сентября

Старта регулярного сезона в КХЛ болельщики дождались. В последний выходной этой недели можно поболеть за «Автомобилист», который будет играть с «Северсталью» (начало — в 14:30 мск). В то же время «Трактор» попытается защититься от «Локомотива» дома. «Куньлунь», в которого никто не верит, примет «Амур» (17:00 мск).

Невезучий «Сочи» будет противостоять ещё более неудачливому «Адмиралу» (17:00 мск). Московский «Спартак» должен поддержать футбольный клуб и сыграть не хуже, но с хоккейным клубом «Сибирь» (тоже 17:00 мск).

Ротенберг: дорогого стоит, что люди приходят на СКА целыми семьями.

На что ещё ставить 4 сентября

Российские теннисисты штурмуют US Open, и забывать про них не стоит. Вечером Карен Хачанов будет играть с испанцем Карреньо-Бустой. Давние друзья, которые неоднократно сталкивались лбами, но последнее время россиянин чаще добивался побед. Медведева считают одним из главных претендентов на победу в турнире, но в 1/8 финала его ждёт сильный противник. Даниил встретится с австралийцем Ником Кирьосом, занимающим 25-ю строчку рейтинга.

В Евробаскете испанцам предстоит встретиться с бельгийцами, чтобы закрепиться на первом месте в группе А. Турция попробует добыть третью победу подряд в противостоянии с Грузией.

На чемпионате мира по волейболу США будет играть с Турцией в 1/8 финала, и фаворит здесь очевиден, но нельзя забывать про сенсации. Немного позже — в 22:00 мск — Польша начнёт играть с Тунисом, но здесь победитель известен заранее.

Рублёв в третий раз за четыре года вышел в четвёртый круг US Open.

Захарян рассказал о реакции на срыв трансфера в «Челси».



«Факел» потерпел три поражения подряд с общим счётом 2:9.



Гендиректор «Зенита» отказался оценивать игру Дзюбы в Турции.

«Барселона» вышла на второе место в чемпионате Испании.

Сергей Фёдоров обвинил игроков ЦСКА в неуважении к хоккею.