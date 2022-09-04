«Торино» — «Лечче». Никола Влашич подстрахует Миранчука

5 сентября состоится матч 5-го тура итальянской Серии А «Торино» – «Лечче». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Торино» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех «Лечче» оценивается аналитиками в 5.30. Ничья доступна за 3.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Торино» — «Лечче» 5 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал больше 2.5 гола можно поставить за 1.85, а на тотал меньше 2.5 гола – за 1.95. На гол «Торино» дают коэффициент 1.16. Если забьёт «Лечче», сыграет коэффициент 1.52. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Серии А «Торино» — «Лечче» (05.09.2022)

Программу 5-го тура чемпионата Италии завершает матч неравных команд. «Торино» под руководством хорватского специалиста Ивана Юрича продолжает нестабильное движение по турнирной дистанции – на каждую победу приходится игра с потерей очков. На сей раз в Турин пожалует новичок элитного дивизиона «Лечче», у которого до сих пор в активе нет ни одной победы. Таким образом, у хозяев есть отличный шанс закрепиться в верхней части таблицы.

Этот матч очень важен для «Торино» в плане набора очков ещё и потому, что впереди сложный календарь — уже через неделю предстоит битва с «Интером». К такому давлению в обороне команда Юрича ещё едва ли готова. Ибо на старте у неё наблюдаются явные сложности в игре у своих ворот, что в целом легко объяснить не самой успешной трансферной кампанией.

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В прошлом сезоне «быки» располагались в топ-8 лиги по главным оборонительным показателям – особенно выделялись перехватами и заблокированными ударами. Летом команду покинул ключевой защитник Бремер, ушедший не в «Интер», который предлагал вместе с деньгами перспективного защитника на замену, а в «Ювентус» за более серьёзные деньги. Это, естественно, не понравилось тренеру, ведь оборона мгновенно стала хуже.

В итоге сейчас во многом Юрич полагается на тех защитников, кто у него остался без должного усиления. По пропущенным ударам туринцы пока держатся на прежнем уровне, но важно отметить соперников. Им забивали даже новички — «Монца» и «Кремонезе», причём забивали абсолютно заслуженно. Поэтому сейчас «Торино» вновь будет рассчитывать в первую очередь на атакующую активность.

Впереди у хозяев дела обстоят намного лучше. Замену многолетнему бомбардиру Андреа Белотти нашли заранее в лице перспективного Пьетро Пеллегри, хотя ключевая роль в будущем отводится Алексею Миранчуку и Николе Влашичу. Травма российского нападающего пока рушит планы Юрича, но «быки» всё равно забивают регулярно. По эффективности атак они в числе лучших, однако подводит реализация – должны были забивать больше «Монце» и «Кремонезе», а также вполне могли выигрывать у «Лацио» (0:0) в гостях.

«Лечче» стоит опасаться такого соперника в особенности из-за собственного стиля игры, ведь команда Марко Барони уже зарекомендовала себя одной из самых смелых в Серии А. «Волки» играют очень агрессивно в обороне, регулярно выдвигаясь высоко вперёд, чтобы встретить соперника с мячом. Они идут в числе лидеров по перехватам на своей половине поля, а также возглавляют таблицу по фолам.

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За такой стиль игры «Лечче» едва ли можно винить, ведь ресурсов у этой команды не так много. После победы в Серии В гости толком не смогли укрепить свой состав. Единственным доступным вариантом усиления были аренды, а из категории действительно ценных игроков никто не пришёл. Чего только стоит защитник «Вольфсбурга» Марин Понграчич, который во всех своих командах больше ввязывался в скандалы, нежели играл на должном уровне.

В атаке у «Лечче» выбор также невелик. В первых четырёх турах «волки» не одержали ни одной победы, но проблема даже не в этом. За данный период лишь раз смогли наиграть хотя бы на один гол. Тем не менее в последних двух турах команда действовала очень неплохо – с «Эмполи» отлично играла вторым номером и могла претендовать на победу (1:1), а у «Наполи» отобрала очки, даже не реализовав пенальти.

Стоит отметить, что ничья с неаполитанцами стала для «Лечче» первой после трёх поражений. Тем не менее на выезде команда Барони выступает относительно неплохо – у неё ни одного поражения с разницей больше одного гола в 11 последних матчах. Однако победа за этот период всего одна, и, разумеется, необходимо сразу оговориться, что большинство матчей были во втором дивизионе Италии.

«Торино» тоже выступает дома невзрачно, раздобыв всего две виктории в 10 последних встречах. Интересно, что и в трёх предыдущих очных матчах с «Лечче» у «быков» два поражения. Но сейчас не тот случай. Туринцы на данном этапе не способны раздобыть крупную победу, они не забивают больше двух голов в Серии А на протяжении семи игр подряд и не выигрывали с преимуществом больше одного мяча за этот период также ни разу.

«Лечче» играет достаточно агрессивно и совсем не боится выдвигаться вперёд при первой возможности, а не смог забить в первых четырёх турах он всего однажды. Поэтому с голами в этой встрече проблем быть не должно. Кроме того, с соперниками такого уровня «Торино» ещё не терял очки на своём поле. Рассмотрим победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.65.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Италии «Торино» — «Лечче» 5 сентября 2022 года

Битва команд, решающих совершенно противоположные турнирные задачи в условиях ограниченных ресурсов. «Торино» вновь при удачном стечении обстоятельств может претендовать на место в еврокубках, но пока у «быков» есть очевидные сложности. У них разобранная оборона, которая всерьёз потеряла в качестве после ухода лучшего игрока. Есть перспективы в атакующей линии, однако и здесь проблемы из-за травм.

Поэтому во многом успех хозяев сейчас держится на тренерских идеях Ивана Юрича. Туринцы пока не допускали серьёзных ошибок в играх с командами, только в этом году вернувшимися в Серию А, но одерживали над ними лишь минимальные победы и регулярно пропускали голы. «Лечче» из тройки аутсайдеров сейчас наиболее серьёзный соперник – он очень неуступчив и всегда готов наказать за ошибку. И на сей раз у гостей также будет шанс забить. Однако «Торино» терять очки дома сейчас нельзя.

Ставка: победа «Торино» и тотал больше 2.5 гола за 2.65.

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