Формула-1, Гран-при Италии. Покорит ли Ферстаппен свою нелюбимую трассу? Нет!

11 сентября на трассе Монца пройдёт Гран-при Италии – 16-й этап сезона Формулы-1 2022 года. Начало гонки – в 16:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поставить на победу действующего чемпиона в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех основного конкурента голландца, пилота «Феррари» Шарля Леклера, оценён в 2.27.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Монца 11 сентября 2022 года

Букмекеры не ждут плотной борьбы за победу и дают коэффициент 2.50 на то, что лидер финиширует с отрывом больше 10 секунд. На то, что выиграет обладатель поул-позиции, дают 2.10. Коэффициентом 1.30 оценена вероятность того, что стартовавший первым пилот останется впереди после первого круга. Можно также поставить на отсутствие сходов на первом круге за 1.44. Вероятность выезда автомобиля безопасности по ходу гонки оценена в 1.40.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Италии в Монце — Формула-1 (11.09.2022)

У каждого чемпиона Формулы-1 были и есть нелюбимые трассы. Айртон Сенна ни разу за всю карьеру не выиграл на Поль-Рикаре, Михаэль Шумахер лишь с шестой попытки победил в Шпильберге, а Льюис Хэмилтон 10 лет не мог добраться до победы в Интерлагосе. Есть такая тяжёлая трасса и в списке действующего чемпиона Макса Ферстаппена.

За семь стартов в Монце голландский гонщик всего один раз финишировал в первой пятёрке – в 2018-м, когда занял пятое место. В остальных шести гонках он лишь дважды оказался в первой десятке, а в других четырёх случаях либо оказывался за пределами топ-10, либо сходил, как в прошлом году, когда столкнулся с Льюисом Хэмилтоном.

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Во многом такая неважная статистика Ферстаппена связана с тем, что Монца никогда особо не подходила «Ред Булл». Да, они выиграли Гран-при Италии – 2011 и 2013, но на этом и всё. Больше подопечные Кристиана Хорнера ни разу не были на подиуме в «Храме скорости». А с начала эпохи гибридных турбомоторов в 2014-м их лучший результат – четвёртое место Даниэля Риккардо в 2017-м.



Так что в преддверии гонки в воскресенье сложилась любопытная ситуация. С одной стороны, «Ред Булл» и Ферстаппен находятся на своей нелюбимой трассе, а с другой – приехали они в Монцу на серии из четырёх побед. Мало того, они выиграли 11 из 14 прошедших гонок сезона. Чем не заявка на успех на Гран-при Италии вопреки скверной статистике?

Но не всё так однозначно с шансами на успех. Дело в том, что из-за замены двигателя Ферстаппен потеряет на стартовой решётке пять мест. В квалификации он стал вторым и, с учётом штрафов Карлоса Сайнса и Серхио Переса, Хэмилтон начнёт гонку седьмым. Впереди из серьёзных оппонентов будет только гонщик «Феррари» Шарль Леклер, стартующий с поула, однако есть одно «но».

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В Будапеште и Спа старт из глубины пелотона, с 10-го и 13-го места, не помешал Ферстаппену выиграть. Так что с седьмого места победить вроде как не проблема. Да и темп есть, в финальной тренировке Ферстаппен «привёз» всем 0.3 секунды, а во время гоночной симуляции был быстрее всех на 0.4 секунды.

Вот только в гонке в Монце ключевой фактор – максимальная скорость, а не время прохождения круга. И с этим у «Ред Булл» на свободных заездах было не всё хорошо: по максималке на тренировках «красные быки» опережали только «Хаас». Связано это с тем, что команда не привезла в Монцу специальные антикрылья и лобовое сопротивление их машины выше, чем, например, у «Феррари».



Следовательно, есть риск застрять за Леклером или более медленными Джорджем Расселлом и Ландо Норрисом. Кроме того, стартовая позиция в Монце столь же важна, как на узкой городской трассе в Монако, потому что обгонять можно только при преимуществе в максималке. И там и там 53% гонок были выиграны с первого ряда и 69% – из первой тройки. А дождя в воскресенье не ожидается. В общем, можно рискнуть и поставить на то, что Ферстаппен не победит в гонке, за 2.02.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Италии — Монца 11 сентября 2022 года

Несмотря на штраф на стартовой решётке, Макс Ферстаппен, безусловно, остаётся одним из главных фаворитов Гран-при Италии. Голландец сейчас на серии из четырёх побед, а за последние пару гонок обновил пару исторических достижений: стал первым пилотом, выигравшим две гонки подряд при старте ниже девятого места, а также победил четыре раза кряду с четырёх разных позиций на старте, что никому и никогда прежде не удавалось.



Но всё же натянутые отношения команды «Ред Булл» и самого гонщика с трассой в Монце наводят на сомнения о том, что Макс выиграет в пятый раз подряд. Да и статистика против. В конце концов, всего 11 раз за всю историю Формулы-1 пилоты побеждали пять раз кряду или более.



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