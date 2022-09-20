«Торпедо» — «Трактор». Ларионов останется верен атакующему хоккею

21 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Трактор». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.48, а успех челябинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Трактор» 21 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Торпедо» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.30. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.5.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Трактор» Челябинск (21.09.2022)

На 21 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланировано сразу шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова и челябинского «Трактора» Анвара Гатиятулина. Матч пройдёт на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде, а первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

Игорь Ларионов начал сезон весьма неплохо. Его команда за семь игр уступила лишь дважды. Накануне «Торпедо» обыграло «Витязь» (2:1 Б) и московский «Спартак» (2:1 ОТ). В целом команда показывает интересный и боевой хоккей, однако последние матчи говорят уже не о такой серьёзной прыти. Неужели усталость?

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Пока же «Торпедо» расположилось на шестой строчке в Западной конференции, а статистика заброшенных и пропущенных шайб впечатляет (24-15). Больше голов только у двух клубов – ЦСКА и СКА. Там, как известно, звёзд и опытных мастеров хватает. У Игоря Ларионова же костяк практически не изменился с прошлого сезона.



«Трактор» после восьми официальных игр занимает лишь девятую строчку в Восточной конференции с шестью очками и лишь тремя победами. Накануне клуб проиграл омскому «Авангарду» (1:3), до этого разгромно обыграл «Нефтехимик» (4:0). Положение дел так себе, но хотя бы есть победы, что уже радует, однако это не сравнить с минувшим сезоном.

Хотя и у клуба на старте КХЛ-2022/2023 было два неплохих трансфера. Сперва в клуб перешёл шведский защитник Адам Альмквист из минского «Динамо», а недавно состав пополнил бывший голкипер НХЛ Эндрю Хэммонд из «Нью-Джерси». Усиление действительно неплохое, поможет ли? Узнаем лишь через какое-то время.

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Пока что у Анвара Гатиятулина статистика не очень, это касается и очных встреч. За 38 матчей «Трактор» одержал 20 побед, а «Торпедо» – 18. При этом за последние пять игр в Нижнем Новгороде хозяева побеждали все пять раз. И за предыдущие 10 очных игр тотал лишь дважды был ниже четырёх шайб.

Потому сейчас, на наш взгляд, фаворит встречи очевиден. Плюс со старта сезона Игорь Ларионов на своём льду проиграл лишь команде Ильи Воробьёва (4:5), да и то оппоненту крупно повезло, ведь его клуб за три секунды до конца встречи вышел вперёд. Так что стоит проверить победу «Торпедо» за коэффициент 2.48.



Ставку на тотал мы бы сейчас не рассматривали. Игорь Ларионов пусть и пропагандирует быстрый и атакующий хоккей, но последние матчи выходили не верховыми. Плюс у оппонента на выезде не всегда получается играть результативно, хотя и статистика очных встреч, наоборот, указывает на голы.

«Торпедо» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 21 сентября 2022 года

«Торпедо» неплохо начало сезон, а «Трактор» пока играет не очень уверенно. Усиление должно помочь в будущем, но пока у Игоря Ларионова всё неплохо, и статистика очных встреч за его командой. Плюс дома нижегородцы пока проиграли лишь раз. Сейчас челябинцы слабее, поэтому проверим победу хозяев.



Ставка: победа «Торпедо» за 2.48.

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