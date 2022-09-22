Финляндия — Румыния. Теэму Пукки сохранит надежду на повышение

У финнов ещё есть шансы подняться в Лигу А, но нужно побеждать.

23 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Финляндия — Румыния. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу финнов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех румын оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Финляндия — Румыния 23 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Финляндия — Румыния не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги Наций Финляндия — Румыния (23.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол уходит на перерыв, возвращается Лига наций. На 23 сентября запланировано семь матчей 5-го тура. В одном из них на стадионе в Хельсинках померяются силами Финляндия и Румыния. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сборная Финляндии обладает крепким и, что немаловажно, сплочённым составом. У неё есть сразу несколько игроков, которые выступают за крепкие европейские команды — Теэму Пукки, преданный английскому «Норвичу», а также Глен Камара, добравшийся в прошлом сезоне с «Рейнджерс» до финала Лиги Европы, и капитан леверкузенского «Байера» Лукаш Градецки.

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Отдельного внимания заслуживает и Маркку Канерва, возглавляющий «филинов» с далёкого 2016 года. В 2019-м ему удалось впервые в истории вывести национальную команду Финляндии в финальную стадию чемпионата Европы. С тех пор финнам постоянно не хватало чего-либо, чтобы добиться успеха.



За примером далеко ходить не нужно. За 10 туров группового этапа квалификации ЧМ-2022 «филины» уступили лишь трижды — Франции (дважды по 0:2) и Украине (1:2). Вничью сыграли с украинцами (1:1) и боснийцами (2:2). В остальных матчах они одержали победы. Таким образом, заняли третье место в квартете, отстав от Украины всего на одно очко. Обидно, ведь до стыковых встреч было рукой подать.

В текущем розыгрыше Лиги наций подопечные Канервы стартовали весьма прилично. Сначала они сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а затем обыграли Черногорию (2:0). Однако в последующих двух выездных матчах финны потерпели поражения — от румын (0:1) и боснийцев (2:3).

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У сборной Румынии не так много известных футболистов в составе, как у Финляндии. Тем не менее она тоже неплохо провела квалификацию ЧМ-2022. За 10 туров группового этапа потерпела только три поражения — от Германии (0:1 и 1:2) и Армении (2:3). Вничью сыграла с Северной Македонией и Исландией (в обоих случаях 0:0). Во всех остальных матчах одержала победы.

Таким образом, румыны заняли третье место в группе, а вот в Лиге наций подопечные Эдуарда Йордэнеску располагаются пока что на последней строчке. За четыре тура они одержали только одну победу — как раз над Финляндией. Поражения потерпели от Черногории (0:2 и 0:3), а также от Боснии и Герцеговины (0:1).



Возможно, по румынам сильнее чем по многим ударил пропуск предстоящего мундиаля. Может быть, дело совсем в другом. Как бы там ни было, мы бы проверили 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.69. Последняя очная встреча оппонентов получилась скромной на голы, да и на дистанции у обеих команд отчётливо проглядываются проблемы с результативностью.

В то же время немного предпочтительнее выглядят финны. Стоит отметить, что они имели все шансы сравнять счёт и добыть ничью в последней личной встрече. Не хватило реализации. Упустили «филины» несколько стопроцентных моментов. Впрочем, то было в Бухаресте. Думаем, на домашнем стадионе они как минимум не проиграют.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Финляндия — Румыния 23 сентября 2022 года

Сборная Финляндии обладает более крепким составом. Также у неё опытнее наставник и немного лучше результаты на дистанции. Плюс встреча состоится в Хельсинки. Полагаем, финны как минимум не проиграют. При этом большого количества голов не ждём. У «филинов» не всё в порядке с реализацией, зато есть топовый голкипер — Лукаш Градецки. Вероятно, будет ничья или победа хозяев перевесом в один-два мяча.



Ставка: Финляндия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.69.

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