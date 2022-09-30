«Адана Демирспор» — «Галатасарай». Артём Дзюба не заскучает даже на скамейке

1 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Галатасарай». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Адана Демирспор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Галатасарая» оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» — «Галатасарай» 1 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Адана Демирспор» — «Галатасарай» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Галатасарай» (01.10.2022)

После ярких матчей группового этапа Лиги наций возвращаемся на внутренние арены. На 1 октября запланированы четыре матча 8-го тура чемпионата Турции. В самом позднем из них на стадионе «Ени Адана» встретятся местный «Адана Демирспор» и «Галатасарай». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

За счёт грамотного руководства Винченцо Монтеллы и усилений в недавнее трансферное окно «Адана Демирспор» очень здорово начал текущий розыгрыш турецкой Суперлиги. За семь туров соревнования он потерпел только одно поражение — от «Фенербахче» (2:4). Также сыграл вничью с «Хатайспором» (1:1).

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Победы «голубые молнии» одержали над «Гиресунспором» (3:2), «Сивасспором» (3:0), «Умраниеспором» (1:0), действующим чемпионом Турции — «Трабзонспором» (3:2) и, наконец, «Антальяспором» (3:0). С результативностью у подопечных Монтеллы полный порядок. За эти семь матчей они отгрузили 16 мячей. Больше только у «Фенербахче» — 20.



Один из голов записал на свой счёт бывший нападающий «Зенита» — Артём Дзюба. 34-летнего форварда команда из Аданы приобретала на случай расставания с Марио Балотелли. Однако после ухода итальянца и нескольких противоречивых выступлений россиянин выпал из основы. Более того, он не получил ни одной минуты игрового времени в последних двух матчах чемпионата Турции.

К слову, в обеих встречах «голубые молнии» одержали результативные победы (над «Трабзонспором» и «Антальяспором»). Очевидно, Винченцо Монтелла прекрасно справляется без массивного форварда на острие атаки. Вместо него итальянский специалист весьма эффективно использует атакующего полузащитника Юнеса Беланду.

«Галатасарай» не менее здорово начал текущий сезон. За семь стартовых туров турецкой Суперлиги он потерпел только одно поражение — от «Гиресунспора» (0:1). Вничью сыграл с «Трабзонспором» (0:0). Одержал верх над «Антальяспором» (1:0), «Умраниеспором» (тоже 1:0), «Газиантепом» (2:1), крепким «Касымпашой» (3:2) и сильным «Коньяспором» (2:1).

На данный момент у команды из Стамбула, пожалуй, один из самых именитых и сильных составов в чемпионате Турции. В это трансферное окно она подписала бывшего хавбека лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейру, Сержиу Оливейру («Порту»), Хариса Сеферовича («Бенфика»), Дриса Мертенса («Наполи»), Хуана Мату («Манчестер Юнайтед») и Юсуфа Демира («Рапид»).



Также «Галатасарай» взял в аренду на сезон Мауро Икарди («ПСЖ») и Милота Рашицу («Норвич»). Таким образом, он практически полностью обновил линию атаки и полузащиты. Ни одного защитника в списке новобранцев нет. Руководству стамбульского клуба стоит отдать должное. Очевидно, оно сделало выводы из неудачно сложившегося прошлого сезона.



Напомним, по итогам минувшего сезона «львы» заняли лишь 13-е место в чемпионате Турции. За 38 туров соревнования они забили даже меньше, чем пропустили (51 против 53). Теперь всё будет иначе. Позитивные изменения уже есть. За последние три встречи в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги стамбульцы отгрузили семь мячей. И пришлись они на долю далеко не слабых противников.

Оба клуба пребывают на подъёме, а также радуют своих поклонников результативностью и победами. На наш взгляд, шансы на успех у коллективов приблизительно равны, а потому выделять фаворита не станем. Полагаем, лучше сделать комбинированную ставку — ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.95.

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В пользу данного исхода говорит и то, что за семь встреч в нынешнем розыгрыше чемпионата Турции «голубые молнии» пропустили девять мячей, что немало. Несколько из них пропустили из-за «привозов» экс-защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. В предстоящем матче он участия не примет из-за дисквалификации, но вряд ли это поможет подопечным Монтеллы сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Прогноз и ставка на матч 8-го тура турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» — «Галатасарай» 1 октября 2022 года

«Адана Демирспор» выдала отменный старт сезона. Пять побед в семи встречах текущего розыгрыша турецкой Суперлиги и 16 забитых за этот период мячей внушают веру в то, что и крепкому «Галатасараю» подопечные Монтеллы сумеют отгрузить пару снарядов. «Львы» имеют идентичные результаты и очень мощную атакующую линию, которая с каждым новым матчем наверняка будет сыгрываться и прибавлять. Думаем, в грядущем матче будет много голов, причём с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95.

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