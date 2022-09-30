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«Детройт» — «Вашингтон». Александр Овечкин нужен, но в этот раз можно и без него

1 октября состоится предсезонный матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ред Уингз» в основное время можно с коэффициентом 2.40, успех «Кэпиталз» идёт за 2.15. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» 1 октября 2022 года

Букмекеры считают, что предсезонный матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.50, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.50.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Детройт» — «Вашингтон» (01.10.2022)

На 1 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу десять встреч предсезонки. Стоит особо уделить внимание матчу между «Детройтом» и «Вашингтоном». Он пройдёт на льду «Литтл Сизарс-Арены» в Детройте, а первое вбрасывание состоится в 2:30 мск. До старта сезона остаётся неделя!

«Детройт Ред Уингз» успел провести два предсезонных матча, и пока статистика разделилась поровну. Сперва клуб обыграл «Питтсбург Пингвинз» (6:2), но накануне потерпел неудачу в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (2:4). Неплохой старт с учётом того, что в минувшем сезоне команда была не в лучшей форме, но времена меняются. Сейчас она преобразилась.

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Так, в межсезонье к клубу присоединился голкипер Вилле Хуссо из «Сент-Луиса», а также Юхо Олкинуора. Так что теперь финская вратарская линия вполне может конкурировать с оппонентами. И это весьма похвально, тем более что изменения коснулись не только голкиперов. Поэтому клуб вполне может удивить уже в этом сезоне.



«Вашингтон» тоже провёл две предсезонные встречи, сперва потерпев поражение от «Баффало» (3:4 ОТ), а следом одержав победу над «Филадельфией» (3:1). Даже Иван Проворов не смог остановить гостей, при том что в составе не было Александра Овечкина, Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова. Даже так взять верх не составило труда.

Плюс история личных встреч насчитывает 28 игр, в которых лишь восемь побед на счету хозяев льда, а 20 — у «Кэпс». Потому, с одной стороны, сомневаться в успехе гостей не приходится. Однако усиление «Ред Уингз» в межсезонье даёт явные причины пока отложить ставку на победу одной из команд в основное время.

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При этом за последние 10 игр лишь две победы у хозяев, и тотал матчей только дважды за аналогичный период был ниже четырёх шайб. Потому будет интересно посмотреть и сейчас, насколько команды разыгрались, и готовы показать себя во всей красе. Тем более что особых проблем с результативностью нет. Да и травмированных тоже.

Однако мы попробуем рискнуть. Рассмотрим ставку на то, что «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.00. После неплохой победы «Кэпс» будут на моральном подъёме, плюс за две встречи забили шесть голов — это недурно. Стабильность — это признак мастерства! У хозяев хоть и начались перестановки, но предсезонные матчи всегда непредсказуемы.



Плюс за последние годы «Детройт Ред Уингз» зарекомендовал себя не с лучшей стороны, хотя в составе и были звёздные игроки, но на фоне остальных клуб явно не дотягивал даже до уровня плей-офф. За прошлые пять встреч в Детройте гости имели пять побед, поэтому в комбинированной ставке на подопечных Лавиолетта через тотал больше сомневаться не приходится.

«Детройт» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на предсезонный матч НХЛ 1 октября 2022 года

Соперники идут со схожей статистикой с начала предсезонных игр, но в очных встречах весомый перевес за гостями. Однако хозяева начали перестройку, и есть точечные усиления. Хотя и гости без дела не сидели, потому даже без звёзд уверенности в них не убавилось. Проверим комбинированную ставку на «Вашингтон» через тотал больше.



Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.00.

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