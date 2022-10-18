«Пари НН» — «Краснодар». Михаил Галактионов занят не тем

19 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Кубка России «Пари НН» — «Краснодар». Начало игры – в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52, а успех нижегородцев оценивается аналитиками в 2.97. Ничья доступна за 3.34.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Пари НН» — «Краснодар» 19 октября 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.69, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.24. На гол «Пари НН» дают коэффициент 1.36. Если забьёт «Краснодар», сыграет коэффициент 1.28. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.85.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Краснодар» (19.10.2022)

Групповой этап Кубка России сезона-2022/2023 для команд из РПЛ преодолел экватор, и настала очередь матчей 4-го тура. На стадион в Нижнем Новгороде пожалует лидер группы А – футбольный клуб «Краснодар». Подопечные Александра Сторожука в матчах с «Химками» (2:0), «Локомотивом» (2:2 и 1:3 по пенальти) и «Пари НН» (2:0) набрали семь очков.

Нижегородцы, помимо упомянутого выше поражения от «Краснодара» (0:2), выиграли в матче с «Локомотивом» (2:0) и обыграли «Химки» в серии пенальти (2:1). Таким образом, у «Пари НН» есть пять очков. Столько же у «Локомотива». «Химки» замыкают группу А с одним набранным очком.

«Пари НН» определился с заменой на случай ухода Галактионова.

Если бы сегодня проводилось голосование на зверя, который мог бы стать маскотом «Пари НН» в этом сезоне, то это без вариантов была бы зебра. Команда строго чередует чёрные и белые полосы, каждая из которых длится примерно месяц.



Сезон для нижегородцев начался с серии из пяти матчей без побед. При этом команда забивала в четырёх из этих пяти встреч. Драматичная игра с «Ростовом» (3:4) в середине августа показала, что команда готова к рывку, и он случился – «Пари НН» в следующих шести матчах одержал четыре победы, а две встречи завершил вничью.

После этого ситуация вновь изменилась. Нижегородцы дали отсчёт серии из пяти матчей без побед, потерпев четыре поражения в них. Можно списать все неудачи на уровень соперников, среди которых были «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Однако даже в игре с «Торпедо» у «Пари НН» ничего не получилось (0:0).

Галактионов тысячу раз пожалеет, если бросит «Пари НН» ради «Локо»!

Несмотря на неудачи команды, Михаил Галактионов по-прежнему у руля и даже пользуется популярностью. Судя по информации из источников, тренера хотят видеть в «Локомотиве» и уже согласовали трёхлетний контракт. Официально об этом ещё не объявлено, и заявление о назначении отложено до зимы.

Подтвердить эту информацию не желают ни сам Галактионов, ни руководство «Пари НН». Тем не менее данная новость не могла пройти мимо футболистов, и можно только гадать, как это подействует на их психологическое состояние. Особенно учитывая, что в межсезонье уволили Кержакова, который проделал отличную работу, а на его место взяли Галактионова, который готов бросить клуб.

«Краснодар» тоже готовится к встрече в не лучшем настроении. Два драматичных поражения подряд кого угодно могут выбить из колеи. Южное дерби с «Ростовом» началось с рекорда – Олакунле Олусегун забил уже на девятой секунде. Этот гол официально признали самым быстрым в истории РПЛ.



На второй тайм «Краснодар» выходил с преимуществом в два мяча, но пропущенный на 51-й минуте гол и удаление Кайо спутали все планы клуба. «Ростов» не только отыгрался, но и вырвал победу, установив итоговый счёт — 3:2.



Кошмар продолжился и в субботнем матче с «Ахматом». Дело шло к ничейному результату — 2:2. На 95-й минуте Иван Олейников забил невероятный мяч и вывел грозненцев вперёд — 3:2. Таким образом, «Краснодар» потерпел два поражения подряд, которые запомнились многим своим сюжетом.

История личных встреч «Краснодара» и «Пари НН» выглядит скромной. В двух из четырёх очных матчей победу одержали краснодарцы, а в одном сильнее оказались нижегородцы, и ещё одна игра завершилась ничейным результатом. Будем отталкиваться от того, что сейчас не лучшие времена для обоих клубов, а Кубок России – это возможность переключиться на новые эмоции.

Геннадий Орлов назвал главный недостаток Мевли.

Буквально через несколько дней на том же самом стадионе в Нижнем Новгороде командам предстоит провести матч в РПЛ. Поэтому нельзя исключать возможной ротации составов. У «Краснодара» есть преимущество в ресурсах и выше уровень игроков, находящихся в резервах. Стоит обратить внимание на то, что в 17 из 24 сыгранных матчей группового этапа Кубка России забивалось не более трёх мячей. Поставить на победу «Краснодара» и тотал меньше 3.5 мяча можно за 3.02.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Пари НН» — «Краснодар» 19 октября 2022 года

Даже в случае победы «Краснодара» над «Пари НН» гарантировать выход клуба в плей-офф будет преждевременно. Тем не менее команда приблизится к этому событию. Несмотря на серию неудач, состоящую из пяти встреч, «быки» забили 10 мячей, тогда как нижегородцы на том же игровом отрезке забили всего один гол. Поэтому ставим на победу краснодарцев, но не с крупным счётом.



Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5 мяча за 3.02.

Экспресс с коэффициентом 20.67.

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