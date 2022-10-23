Формула-1, Гран-при США. Леклер установит личный антирекорд в сезоне-2022

23 октября на трассе «Америк» пройдёт Гран-при США — 19-й этап сезона Формулы-1 2022 года. Начало гонки — в 22:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом действующего и двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, поставить на победу голландца в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Остин 23 октября 2022 года

Букмекеры не ждут плотную борьбу за победу и дают коэффициент 2.37 на то, что лидер финиширует с отрывом 10 секунд или больше. На то, что выиграет обладатель поул-позиции, дают 1.72. Вероятность того, что победитель квалификации останется без победы в гонке, оценена в 2.00. Шансы на аварии и сходы на первом круге равны 2.75, а выезд автомобиля безопасности по ходу дистанции оценён в 1.62.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при США на трассе Америк — Формула-1 (23.10.2022)

Что общего между отрезками Имола — Сильверстоун и Поль-Рикар — Сузука в сезоне-2022? И там и там прошло семь гонок, за которые один из главных фаворитов нынешнего чемпионата Шарль Леклер не победил ни разу. Летом монегаск с восьмой попытки выиграл на Гран-при Австрии и прервал беспобедную серию. Может быть, удастся победить в ближайшее воскресенье в американском Остине?

В последних пяти гонках у Леклера шансов на победу не было. Слишком уж быстр был «Ред Булл» с Максом Ферстаппеном. Вообще, по чистой скорости в последний раз лидер «Феррари» претендовал на первое место в конце июля в Венгрии, где его подвели стратеги команды. Но хотя бы, в отличие от предыдущего беспобедного отрезка, он четырежды финишировал на подиуме, а не один раз.

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Что со скоростью «Феррари» в Остине? Пока непонятно, и на лучшее время Леклера в пятницу не смотрите, поскольку Шарль после пропуска первой тренировки во второй сессии ездил на основных шинах, а не тестировал прототипы для 2023 года. Отсюда и его преимущество в 2,4 секунды над Ферстаппеном.



Да и вообще скорость «красных» на свободных заездах мало что значит. В Остине они уже в 13-й раз в этом году стали быстрейшими на пятничных тренировках. Но сколько побед у «Феррари» после 18 прошедших гонок? Всего-навсего четыре, так что успешное начало уикенда совсем не гарантия успеха в воскресенье.

Кроме того, Леклер, скорее всего, начнёт гонку из глубины стартовой решётки. Пока это не подтверждено, но с самого начала уикенда инсайдеры «Скудерии» твердят о том, что Шарль получит шестой в сезоне двигатель внутреннего сгорания, а значит, потеряет пять мест на старте. По другой информации, на машине монегаска заменят всю силовую установку и он начнёт гонку с последнего места.

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Дождёмся новостей от «Феррари» и ФИА, но даже штраф в пять позиций – конец всем надеждам Леклера на победу. О чём тут говорить, если он даже с поула победил в этом году всего дважды, хотя стартовал первым девять раз. Да и вообще все пять своих побед в Ф-1 он одержал при старте из первой тройки. Кроме того, все девять предыдущих гонок в Остине были выиграны с первого ряда.

Продолжить серию финишей на подиуме Леклеру вполне по силам, особенно если он потеряет только пять позиций. Он мог доехать до призовой тройки и в Монреале, и в Спа, где тоже получил новую силовую установку. Просто не повезло: в одном случае подвели механики на пит-стопе, а во втором — плёнка от визора шлема, попавшая в воздухозаборник.



Так что почему бы не рассмотреть вариант с финишем Леклера на подиуме в воскресенье? Тем более и коэффициент весьма интересный — 2.97. А вот в победу пилота «Феррари» букмекеры не верят совсем — 15.0, но это, как мы разобрались, вполне объяснимо. Тем более и дождя в воскресенье не ожидается.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при США — Остин 23 октября 2022 года

Поулы в каждой второй гонке сезона-2022 совсем не гарантия побед для Шарля Леклера. В гоночном темпе «Феррари» медленнее «Ред Булл», да и стратеги «красных» слишком часто ошибаются. И что уж говорить про шансы монегаска на Гран-при США, если он из-за замены мотора стартует из глубины пелотона. Однако почему бы не прорваться на подиум, особенно если Леклер получит только новый ДВС и окажется шестым или седьмым на старте?



Ставка: Шарль Леклер финиширует в призовой тройке за 2.97.

Экспресс с коэффициентом 6.36.

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