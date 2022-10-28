«Детройт» — «Миннесота». Кирилл Капризов исправит минус на плюс

Россиянин был в числе худших по показателю полезности, но с каждым матчем становится всё лучше.

30 октября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.22, а успех «Ред Уингз» идёт за 2.80. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.10.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Миннесота Уайлд» 30 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Детройт» — «Миннесота» (30.10.2022)

На 30 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано большое количество встреч регулярного чемпионата. Особенное внимание стоит уделить матчу «Детройт» — «Миннесота». Он пройдёт на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте, а первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Детройт» сыграл уже в семи официальных встречах и сейчас находится на 10-й строчке в Восточной конференции. Команда набрала восемь очков, одержав победы в трёх матчах. «Крылья» проигрывают на протяжении двух встреч. Так, клуб потерпел поражение в игре с «Нью-Джерси» (2:6) и с «Бостоном» (1:5).

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Хромает не только оборона, но и атака команды. Статистика забитых и пропущенных оказалась равной — 23:23. Дома «Детройт» играет гораздо лучше. Всего на своём льду клуб провёл четыре встречи в регулярном сезоне, одержав в двух победы.



«Миннесота» тоже провела семь официальных игр, но постепенно набрала форму. Так, со старта сезона команда потерпела поражение в трёх встречах подряд, но сейчас может похвастаться небольшой серией из двух побед. «Миннесота» обыграла «Монреаль» (3:1), а на днях оказалась сильнее «Оттавы» (4:2).

Кирилл Капризов в последней встрече забросил одну шайбу и сделал результативную передачу. Россиянин набрал 10 очков в семи играх. Однако лучшим бомбардиром в клубе на данный момент является Матс Цуккарелло — у него 11 очков. Оба хоккеиста играют важную роль для клуба.

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Всего насчитывается 35 очных встреч между соперниками за всю историю. Хозяева одержали победу в 19 матчах, а гости в 16. Весомого перевеса нет, но последние матчи говорят о лучшей игровой форме «Миннесоты». В девяти из 10 очных встреч команды на двоих забрасывали не менее пяти шайб за игру. Поэтому их очередной матч обещает быть результативным.

Статистика забитых и пропущенных «Миннесоты» составляет – 26:30. Как видим, с защитой у гостей тоже не всё гладко, но в целом соперники сейчас имеют схожие показатели. Правда, гости сейчас на подъёме и в Детройте за последние пять игр одержали победы в трёх матчах. Сейчас можно попробовать сделать ставку на гостей.



Основные хоккеисты команды в хорошей форме, с реализацией проблем нет, потому попробуем проверить ставку на победу «Миннесоты» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.43. Соперник в плохой форме и явно не готов к таким тяжёлым матчам. Хозяевам предстоит многое изменить, чтобы улучшить результаты. На данный момент Капризов и его одноклубники сильнее.

«Детройт» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 30 октября 2022 года

Команды идут с похожей статистикой, но «Миннесота» только начинает набирать нужную форму. На фоне этого «Детройт», наоборот, начал теряться и проиграл в двух прошлых встречах подряд. У гостей есть Капризов и Цуккарелло, которые исправно забрасывают шайбы. Поэтому проверим ставку на «Миннесоту» и тотал больше.



Ставка: победа «Миннесоты» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.43.

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