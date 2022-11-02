«Монако» — «Црвена Звезда». Александр Головин выполнит задачу

3 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» — «Црвена Звезда». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех белградцев оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Монако» — «Црвена Звезда» 3 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Црвена Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» — «Црвена Звезда» (03.11.2022)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиги Европы. 3 ноября состоятся 16 матчей заключительного тура группового этапа. В одном из них встретятся «Монако» и «Црвена Звезда». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

За последние восемь матчей в чемпионате Франции «Монако» потерпел поражение только в одной игре — с «Лиллем» (3:4). Также он сыграл вничью с «Клермоном» (1:1). Во всех остальных встречах одержал победы, но бóльшая их часть пришлась на команды, уступающие по составу и уровню подготовки.

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На евроарене, где класс соперников выше, монегаски в текущем сезоне не справляются с задачами. Стартовали они с вылета из Лиги чемпионов, проиграв в матче третьего квалификационного раунда с ПСВ. Затем уступили «Ференцварошу» Черчесова первое место в группе в Лиге Европы, дающее путёвку сразу в 1/8 финала.

За пять матчей группового этапа подопечные Клемана выиграли только два раза — во встречах с «Црвеной Звездой» (1:0) и «Трабзонспором» (3:1). При этом в последнем случае не обошлось без везения. Действующий чемпион Турции бóльшую часть игры провёл в меньшинстве из-за раннего удаления. По итогу за пять туров клуб набрал семь очков, но не потерял шансов на евровесну.

У команды из одноимённого княжества по-прежнему есть хорошие шансы выйти в 1/16 финала. Однако для этого необходимо обыгрывать «Црвену Звезду». В случае ничьей велика вероятность, что «Трабзонспор» наберёт больше очков и отправит монегасков в Лигу конференций.

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Выиграть в матче с «Црвеной Звездой» будет непросто. За 15 матчей в чемпионате Сербии она не потерпела ни одного поражения при всего двух ничейных результатах. Во всех остальных встречах одержала победы, порадовав своих болельщиков результативностью.

В Лиге Европы подопечные Деяна Станковича тоже смотрятся весьма неплохо. В трёх из пяти встреч группового этапа они проиграли, но с минимальной разницей: уступили «Монако» (0:1), «Трабзонспору» (1:2) и «Ференцварошу» (тоже 1:2). В двух матчах одержали победы: с клубами из Венгрии (4:1) и Турции (2:1).

У «Црвены Звезды» не так много ресурсов, как у «Монако» и «Трабзонспора». Тем не менее в плане командной игры и неуступчивости ей позавидуют многие. Кстати, в последней очной встрече подопечные Деяна Станковича моментами смотрелись лучше монегасков. Они нанесли больше ударов, в том числе в створ ворот.

«Монако» удалось забить гол во многом благодаря Александру Головину. Бывший полузащитник московского ЦСКА заработал пенальти на 74-й минуте. Его одноклубник — Брил Эмболо — успешно реализовал 11-метровый удар, пробив в левый от себя угол ворот. Сумеет ли россиянин в этот раз помочь своей команде? Сейчас он очень хорош, постоянно выделяясь на общем фоне.

В матче последнего тура чемпионата Франции Головин записал на свой счёт красивый гол и помог обыграть «Анже» (2:0). По итогу он был признан лучшим игроком встречи. Ждём от полузащитника качественного выступления и в предстоящей игре. Также полагаем, что подопечные Филиппа Клемана одержат победу, но забьют не очень много мячей. Проверим П1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.98.

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Если на выезде монегаски сумели обыграть «Црвену Звезду», то и на домашнем стадионе наверняка преуспеют. Так или иначе, у них выше уровень чемпионата и более техничные футболисты. В то же время матч обещает получиться очень напряжённым. Наверняка он будет проходить на равных скоростях. Всё же на кону путёвка в плей-офф Лиги Европы.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Монако» — «Црвена Звезда» 3 ноября 2022 года

«Монако» в текущем сезоне не очень стабилен. Особенно клуб штормит в еврокубковых турнирах. Тем не менее на столь важный матч Филипп Клеман наверняка настроит своих подопечных как надо. Домашний стадион и поддержка болельщиков помогут добыть три очка и путёвку в 1/16 финала. Скорее всего, «Црвена Звезда» даст мощный отпор, но в её победу верится меньше. У неё банально не так много сил.



Ставка: победа «Монако» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.98.

Экспресс с коэффициентом 6.59.

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