«Ман Сити» — «Фулхэм». Гвардиола использует шанс обогнать «Арсенал»

5 ноября состоится матч 15-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех «дачников» оценён экспертами в 21.0. Ставки на ничью принимаются за 9.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм» 5 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.16. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.86. Если не забьют — коэффициент 1.95. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Фулхэм» (05.11.2022)

В английской Премьер-лиге команды добрались уже до 15-го тура. На 5 ноября запланировано пять встреч. В одной из них на стадионе «Этихад» в Манчестере померятся силами местный «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Главный судья — Даррен Ингланд.

За 12 игр в чемпионате Англии «Манчестер Сити» потерпел поражение только в матче с «Ливерпулем» (0:1). Вничью он сыграл с «Ньюкаслом» (3:3) и «Астон Виллой» (1:1). Во всех остальных матчах выиграл. За этот период времени «горожане» забили 37 мячей — больше всех. 17 из них записал на свой счёт Эрлинг Холанд, ставший недавно самым дорогим игроком в мире по версии одного из авторитетных источников.

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Из-за повреждения, полученного в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:0), талантливый нападающий пропустил матч 6-го тура с «Севильей». Любопытно, что, даже несмотря на его отсутствие, «Манчестер Сити» одержал победу во встрече с испанским клубом со счётом 3:1.



Хосеп Гвардиола позволил себе некоторые эксперименты. Специалист с первых же минут встречи выпустил на поле Коула Палмера и Рико Льюиса. Последний забил гол. Интересно, что защитник стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим в своём первом матче в стартовом составе.

«Фулхэм», в свою очередь, за 13 матчей в АПЛ в четырёх потерпел поражения, но с сильными соперниками: «Арсеналом» (1:2), «Тоттенхэмом» (тоже 1:2), «Ньюкаслом» (1:4) и «Вест Хэмом» (1:3). Также он четыре раза сыграл вничью, в том числе с «Ливерпулем» (2:2). Во всех остальных встречах одержал победы.

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На данный момент «Фулхэм» располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Для клуба, который в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе, результат великолепен. Марку Силве стоит отдать должное. Наставник грамотно встроил приобретённых в межсезонье футболистов и поставил отличный атакующий футбол.

За 13 матчей лондонцы забили 22 мяча. Лишь два раза за этот отрезок они уходили с поля без гола. При этом в обоих случаях результаты не совсем закономерны. «Дачники» нанесли больше ударов, чем соперники, в частности в створ ворот. Соперникам повезло выйти сухими из воды.



Удастся ли подопечным Марку Силвы огорчить «Манчестер Сити»? Вопрос не из простых. С одной стороны, история очных встреч определённо не на стороне гола лондонцев. Во всех восьми последних матчах они потерпели поражения. За этот отрезок забили только один мяч — в матче 1/16 финала Кубка Англии.



С другой стороны, «Фулхэм» на подъёме. Если уж «Арсеналу», «Ньюкаслу» и «Вест Хэму» «дачники» сумели забить, то и «Манчестер Сити» наверняка получит своё. За 12 матчей в АПЛ «горожане» пропустили 11 мячей. У «Арсенала» столько же, у «Вест Хэма» — 13, а у «Ньюкасла» и вовсе 10. Хорошим вариантом для ставки выглядит П1 и обе забьют за коэффициент 2.35.

В преддверии грядущего матча Хосеп Гвардиола выразил надежду, что Эрлинг Холанд сможет принять участие во встрече. Появится футболист на поле или останется в запасе — пока неизвестно. Как бы там ни было, у «горожан» потрясающий состав и имеется мотивация продолжать борьбу за чемпионство с «Арсеналом». Кстати, «канониры» столкнутся в матче 15-го тура АПЛ с «Челси». Они запросто могут потерять очки.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Фулхэм» 5 ноября 2022 года

«Манчестер Сити» даже без Холанда одержал победу в матче с «Севильей». В предстоящей встрече на домашнем стадионе он наверняка похожим образом обыграет «Фулхэм». Однако, весьма вероятно, «дачники» сумеют дать «горожанам» достойный отпор и забить как минимум один мяч. У них тоже отлично функционирует линия атаки, что подтверждают голы в ворота «Арсенала» и «Ньюкасла». Ждём победы хозяев и забитых мячей с обеих сторон.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за коэффициент 2.35.

Экспресс с коэффициентом 7.57.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.35.

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