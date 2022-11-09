«Торпедо» — «Ак Барс». У Знарка не хватит силёнок на Ларионова

Все проблемы казанского клуба никуда не делись — они по-прежнему удаляются и играют нестабильно. У нижегородцев есть шанс взять реванш.

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.23. На победу нижегородцев эксперты предлагают коэффициент — 2.80.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» 10 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Ак Барс» Казань (10.11.2022)

На 10 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре нижегородского «Торпедо» и казанского «Ак Барса». Матч пройдёт на льду стадиона «Нагорный», а первое вбрасывание состоится в 19:00 мск. Профессор организует тёплый приём Олегу Знарку в Нижнем Новгороде.

«Торпедо» сейчас занимает пятую строчку в Западной конференции с 33 очками, добытыми в 27 играх. За последние восемь встреч клуб потерпел три поражения. Накануне команда дома обыграла «Спартак» (3:1), а до этого с треском уступила на своём льду «Локомотиву» (0:4). Игорь Ларионов вернулся, а вместе с ним хорошее настроение.

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Положение клуба радует: новый стиль и тактика очень неплохо себя показывают в регулярке. Да и состав этому только рад. Алексей Кручинин за 27 игр набрал 23 очка и является лучшим бомбардиром команды на данный момент. При показателе полезности «+8» цифры впечатляют. Статистика забитых и пропущенных у команды тоже неплохая 72:60. Конечно, в защите можно играть менее открыто, но над этим главный тренер работает.



«Ак Барс» после неудачной серии только начал идти в гору. Накануне клуб на выезде оступился в матче с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ). Это при том, что казанцы вели в счёте 3:2 к 53-й минуте. Однако хозяева сумели сравнять цифры на табло, а потом и вовсе дожали соперника в овертайме.

Олег Знарок остался недоволен результатом, а в конце матча ему пришлось заменить Тимура Билялова. Оказалось, что вратарь играл с микротравмой, но из-за неё у него не хватило сил отстоять до финальной сирены. В обойме ещё есть Амир Мифтахов, но он зарекомендовал себя не с лучшей стороны. После встречи тренер высказался, что у клуба не хватило силёнок и выдержки. Кончились они из-за ненужных удалений. Разве что-то изменилось за это время?

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«Ак Барс» по-прежнему находится на седьмой строчке Восточной конференции с 29 очками, набранными в 27 играх. В спину дышит «Трактор» с 27 очками. Так что положение напряжённое. Выходить за пределы зоны плей-офф нельзя. Ведь с такими звёздами, как Радулов, Шипачёв и Войнов, такое непростительно.

При этом в истории очных встреч, насчитывающей 48 игр, у казанцев огромный перевес — 34 победы. Однако стоит принять во внимание, что статистика ведётся с давних лет, а у руля «Торпедо» Игорь Ларионов находится первый сезон и уже добился прогресса. Теперь с нижегородцами начинают считаться. Пускай соперники и встречались на старте сезона в Казани, где хозяева одержали победу со счётом 2:1.



Сейчас же казанцы серьёзно сбавили, нет той былой мощи, как на старте. У «Торпедо» всё более сбалансировано. Да и пока за 14 игр дома Игорь Ларионов проиграл лишь в трёх. Так что есть шанс улучшить статистику. У команды нет особых проблем. Ставка на победу «Торпедо» идёт за неплохой коэффициент 2.80.

Плюс гости плохо играют на выездах. В 13 гостевых матчах Олег Знарок одержал лишь пять побед. Впереди не самый слабый соперник с хорошей статистикой на своём льду. Олег Знарок будет разбираться со своими проблемами, а ведь их немало. Начиная с тех самых удалений, за которые когда-то тренер даже вводил штрафы. Повторится ли эта история?

«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 10 ноября 2022 года

Хозяева встречи неплохо проводят сезон, а у гостей нет стабильности. Обращать внимание на статистику очных встреч не стоит, ведь она устарела. У гостей сейчас на выезде всё плохо складывается — пять побед в 13 играх. «Торпедо» намного лучше выступает на своём льду. Так что Игорь Ларионов даже не переживает. Его команда готова и мотивирована отдать должок за поражение в Казани.



Ставка: победа «Торпедо» за 2.80.

Экспресс с коэффициентом 15.12.

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