«Аланьяспор» – «Адана Демирспор». Про Артёма Дзюбу никто не вспомнит

11 ноября состоится матч 14-го тура турецкой Суперлиги «Аланьяспор» – «Адана Демирспор». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей, но с небольшим преимуществом: поставить на победу «Аданы Демирспор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Аланьяспора» оценивается аналитиками в 2.65. На ничью предлагают поставить за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура турецкой Суперлиги «Аланьяспор» – «Адана Демирспор» 11 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Аланьяспор» – «Адана Демирспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.49.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура турецкой Суперлиги «Аланьяспор» – «Адана Демирспор» (11.11.2022)

В чемпионате Турции продолжается интригующая борьба за чемпионский титул. Сразу четыре команды перед 14-м туром располагаются на расстоянии не более шести очков от лидера. В первом матче очередного игрового уикенда в гости к крепкому середняку «Аланьяспору» пожалует один из претендентов на первое место — «Адана Демирспор». Встреча пройдёт на стадионе «Аланья Оба». Стартовый свисток будет дан в 20:00 мск.

«Аланьяспор» в нынешнем сезоне успел занять комфортное место в самой середине таблицы. Он не только оторвался на пять очков от зоны вылета, но и по-прежнему сохранил шансы на борьбу за еврокубковые позиции. Эта команда уже зарекомендовала себя неуступчивым соперником для любого фаворита. Она отбирала очки у «Галатасарая» (2:2) и «Бешикташа» (3:3), а ещё оказала сопротивление «Истанбулу» (0:2).

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Впрочем, проблема подопечных Франческо Фариоли кроется в другом – они играют в атакующий футбол и слишком часто сталкиваются с трудностями в матчах с оборонительными командами. Пробивать многослойную защиту у хозяев не получается, а собственные действия при контратаках соперника также оставляют желать лучшего. В матчах с четвёркой худших клубов Суперлиги «Аланьяспор» смог набрать всего одно очко.

В прошлом туре он провалился в гостях с «Умраниеспором» (1:3), но сейчас придётся столкнуться с соперником более подходящим стилистически. По большому счёту у «Аланьяспора» сейчас довольно неплохие показатели в чемпионате, ведь недавнее поражение стало первым за четыре последних тура. При этом команда снова забила, а до сих пор в пяти домашних встречах чемпионата ей не удалось поразить чужие ворота всего один раз.

В целом у хозяев пятая атака лиги и средняя результативность в два гола за матч. Они отлично умеют давить в концовках и совершенно неудивительно, что забивают в четырёх играх подряд во вторых таймах. Тем не менее отсутствие баланса в обороне пока не позволяет рассчитывать на что-то большее в чемпионате, чем середина таблицы. У «Аланьяспора» вторая худшая оборона, и он пропускал хотя бы один мяч в 12 из 13 матчей этого сезона.

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«Адана Демирспор», очевидно, воспользуется столь серьёзными проблемами соперника. Команда Винченцо Монтеллы, разумеется, ни в чём не уступает в нападении, а по многим показателям и вовсе идёт в топе чемпионата. Сейчас гости в великолепной форме – девять матчей подряд они не проигрывают в Суперлиге. Единственное поражение в матче с «Фенербахче» и два ничейных результата кряду откинули турецкий клуб на четвёртую строчку в таблице.

Тем не менее критических ошибок пока подопечные Монтеллы не допускали. Они играют в привычный атакующий футбол, уступая по забитым мячам лишь «Фенербахче» и «Бешикташу». За весь сезон не смогли поразить только ворота «Галатасарая» (0:0). При этом у команды, в отличие от «Аланьяспора», есть необходимый баланс между атакой и обороной, ведь больше одного гола она не пропускала в девяти из 13 встреч в лиге.

В гостях «Адана Демирспор» также играет достаточно уверенно, уступив всего раз в семи играх. Лучше на выезде играет только «Галатасарай». На чужом поле футболисты клуба забили уже 16 мячей.

В четырёх из семи матчей на чужом поле с участием «Адана Демирспор» стабильно пробивался тотал в три и более мячей. Однако часто голевая активность не позволяет команде добывать необходимый результат – в пяти предыдущих турах она выиграла лишь раз при четырёх ничьих. Кроме того, с «Аланьяспором» в этом году встречались дважды в разных турнирах, и оба раза верх брал соперник.

В этой встрече довольно рискованно ставить на результат, ведь обе команды неуступчивы и могут удивить в атаке. В то же время от них точно стоит ожидать яркой и результативной игры. «Аланьяспор» забивает много и регулярно, но также не слишком хорошо защищается – в пяти последних играх в разных турнирах только раз клуб забил меньше двух мячей и не пропустил в ответ.

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Главной новостью стал уход из команды гостей Артёма Дзюбы. Много разной информации просочилось о причинах расставания россиянина с турецким клубом. Разъяснил ситуацию тренер, сказав, что экс-футболисту «Зенита» что-то не нравилось и он не хотел приносить пользу «Адана Демирспор». Теперь он ищет новую работу.

Без него команда уже провела одну встречу, в которой Бритт Ассомбалонга оформил покер. Интересно, что именно он был главным конкурентом Дзюбы, и выбор в его пользу очевиден. Результативность в этой игре обеспечена, но лучше всего клубы давят в концовках. «Аланьяспор» в четырёх турах подряд забивает во втором тайме, а «Адана Демирспор» забивал в каждом из семи матчей в гостях. Рассмотрим ставку «обе забьют во втором тайме» с коэффициентом 2.64.

Прогноз и ставка на матч 14-го тура турецкой Суперлиги «Аланьяспор» – «Адана Демирспор» 11 ноября 2022 года

Эти команды пока решают разные турнирные задачи, но находятся в хорошей форме. «Аланьяспор» проиграл лишь раз в четырёх последних турах, а у «Адана Демирспор» беспроигрышная серия равна девяти матчам. Соперники много забивают, но часто ошибаются в обороне, поэтому обоюдная результативность практически обеспечена. При этом особенно ярко они проявляют себя в концовках матчей, постоянно забивая после перерыва. Стоит ждать голов и на сей раз.

Ставка: обе забьют во втором тайме за 2.64.

Экспресс с коэффициентом 7.72.

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