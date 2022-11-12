«Рома» — «Торино». Алексей Миранчук не хуже Шомуродова

У экс-хавбека «Локомотива» ещё есть время, чтобы ответить на критику, а болельщики смогут сравнить россиянина с Эльдором на поле.

13 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Торино». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех туринцев оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Торино» 13 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Торино» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Торино» (13.11.2022)

В текущем розыгрыше чемпионата Италии миновало уже 14 туров. На 13 ноября запланированы шесть матчей 15-го тура. В одном из них на стадионе «Олимпико» в Риме, померятся силами «Рома» и «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Главный арбитр — Антонио Рапуано.

За последние семь туров в чемпионате Италии «Рома» потерпела лишь два поражения — в матчах с «Наполи» (0:1) и «Лацио» (тоже 0:1). Также она сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1). Победы одержала во встречах с «Интером» (2:1), «Лечче» (тоже 2:1), «Сампдорией» (1:0) и «Вероной» (3:1).

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Результаты весьма неплохие. При этом «джаллоросси» уступили «Наполи» и «Лацио» не из-за плохой командной игры, а из-за индивидуальных ошибок футболистов. В первом случае гол «привёз» Крис Смоллинг, а во втором — Рожер Ибаньес. Жозе Моуринью заступился за защитников. Он отметил, что такие ошибки — это часть игры.



Зато Жозе не сдержал эмоций и раскритиковал одного из своих подопечных после встречи с «Сассуоло». В послематчевом интервью португальский специалист заявил, что старания его команды были перечёркнуты отношением этого непрофессионального, на его взгляд, футболиста.

Имя игрока не упоминалось, но вряд ли он примет участие в предстоящей встрече. Моуринью рассказал, что посоветовал этому футболисту покинуть «Рому» в январе. Также он отметил, что постарается закрыть неудачный отрезок тремя очками в матче с «Торино». Вот только удастся ли?

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После возвращения в строй Алексея Миранчука «Торино» ощутимо прибавил. За последние семь туров в чемпионате Италии он потерпел лишь три поражения — во встречах с «Наполи» (1:3), «Ювентусом» (0:1) и «Болоньей» (1:2). Вничью туринцы сыграли с «Эмполи» (1:1). Победы одержали в матчах с «Удинезе» (2:1), «Миланом» (тоже 2:1) и «Сампдорией» (2:0).

Пропустивший из-за травмы шесть туров Миранчук добавил в игру «быков» креатива и помог повысить результативность. Его связка с экс-футболистом ЦСКА Николой Влашичем смотрится весьма многообещающе. На двоих полузащитники соорудили больше половины голов гранатовых в текущем розыгрыше чемпионата Италии.



Однако не все довольны выступлениями россиянина. Да и итальянские СМИ не спешат его расхваливать. Дело в том, что хавбек пока что нередко выпадает из ритма игры своей команды, а также немного не вписывается в стратегию Ивана Юрича. Сербский тренер требует от своих подопечных агрессивного прессинга, что не является сильной стороной Миранчука. От него по-прежнему ждут большего.

Так или иначе, грядущий матч станет последним для обеих команд перед международным перерывом. Наверняка они выложатся на полную и порадуют забитыми голами. Безусловно, у римлян немного больше сил и ресурсов, но недавно туринцы обыграли действующего чемпиона Италии — «Милан» (2:1). Кстати, победный мяч записал на свой счёт Миранчук.

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Не стоит списывать «быков» со счетов ещё и потому, что у «джаллоросси» большое количество брака в обороне. За последние девять туров в Серии А они лишь раз уходили с поля без пропущенного мяча. У туринцев, кстати, статистика идентичная. Думается, сыграет «обе забьют» за коэффициент 2.08. Ещё будет интересно посмотреть на противостояние Миранчука и Шомуродова, если последнего выпустит на поле Моуринью. В прошлом туре он вышел в стартовом составе.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Торино» 13 ноября 2022 года

У обеих команд весьма неплохие последние результаты. Однако, помимо этого, у них наблюдаются проблемы в обороне. И «Рома», и «Торино» пропускают немного, но довольно часто. Как минимум по одному разу они наверняка сумеют огорчить друг друга в предстоящем матче. Так как встреча станет последней перед перерывом на ЧМ-2022, ждём от соперников активности и голов.



Ставка: обе забьют за коэффициент 2.08.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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