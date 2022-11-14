Кто станет главным открытием чемпионата мира в Катаре?

20 ноября 2022 года стартует долгожданный и скандальный чемпионат мира по футболу в Катаре. Без сюрпризов точно не обойдётся. Попробуем найти тех, кто сможет преподнести сенсацию на ЧМ-2022.

Лучшие прогнозы на сегодня.

США будут удивлять

Американцы в одной группе с Англией, за компанию с ними ещё одни средние европейцы и арабская сборная, 12 лет назад мы такое уже видели. Тогда у США было мощное поколение, которое не просто вышло в плей-офф, а даже выиграло свою группу. В последние годы делалось многое и вкладывалась куча денег, чтобы сделать Америку футбольной страной. Усилия были потрачены не впустую, на ЧМ едет молодая и талантливая команда.

Букмекеры не разделяют наших восторгов, хоть и считают, что у сборной США больше шансов выйти из группы, чем у Ирана и Уэльса. Поставить на выход американцев в плей-офф можно с коэффициентом 2.00. В группе явный фаворит сборная Англии, но в последние годы подопечных Гарета Саутгейта трудно назвать счастливчиками. Такое впечатление, что финал ЧЕ-2020 был для них пиком, дальше пошёл спад.

Нет такого чемпионата мира, на котором все топы выступили хорошо. Сейчас англичане одни из претендентов на то, чтобы стать разочарованием турнира. Такую сборную Англии американцы могут и сдвинуть с первой строчки, вот тогда они точно станут открытием. Коэффициент на победу сборной США в группе – 6.00.

Митрович зажёг в АПЛ — сверкнёт и в Катаре

Не всегда на чемпионатах мира блистают результативностью только признанные звёзды. Так, четыре года назад классно сыграл Денис Черышев, который забил четыре мяча. Из не самых звёздных бомбардиров лучше всего присмотреться к Александру Митровичу.

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Лучший бомбардир в истории сборной Сербии текущий сезон проводит мощно. У него девять голов в 12 матчах АПЛ за скромный «Фулхэм». В Лиге наций серб забил шесть мячей в пяти матчах. В отборе на ЧМ-2022 Митрович забил восемь голов в восьми матчах.

Группа сербам досталась ровная и сложная, но каждому из соперников Александр может забить, да и пошуметь в плей-офф тоже, ведь у сербов неплохие шансы туда пробиться. На то, что Митрович станет лучшим бомбардиром группы G, дают коэффициент 7.50. На то, что серб станет лучшим бомбардиром всего турнира — коэффициент 41.0.

По стопам Пеле и Мбаппе: Мукоко едет не просто так

Одним из самых молодых игроков, которые едут на ЧМ в Катар, стал нападающий сборной Германии Юссуфа Мукоко. Только по ходу турнира нападающему «Боруссии» исполнится 18 лет. Он попал в заявку только из-за травмы Марко Ройса. Мукоко ещё не дебютировал за взрослую сборную Германии, но на юношеском уровне отличался высокой скорострельностью.

Да и за клуб Мукоко с нынешнего сезона забивает довольно часто. Он второй бомбардир «Боруссии» после Джуда Беллингема. У сборной Германии сейчас серьёзные проблемы с нападающими, в конкурентах у Юссуфа только Никлас Фюллькруг и Серж Гнабри.

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Если Мукоко получит игровое время и проявит себя – это не станет сюрпризом, у него есть хорошие шансы пробиться в основу сборной и принести пользу. На то, что Юссуфа Мукоко станет лучшим молодым игроком турнира, можно поставить с коэффициентом 50.0.

Канадцы дадут прикурить медалистам

Провалы прошлых действующих чемпионов или медалистов на чемпионатах мира — дело привычное. Жребий свёл серебряного и бронзового призёров ЧМ-2018 в одной группе. Обе команды считаются в ней явными фаворитами, но кто-то из них запросто может оступиться и не выйти в плей-офф. Бельгийцы и хорваты сейчас смотрятся слабее, чем четыре года назад, но кто-то должен занять их место.

В группе F можно ждать прорыва от канадцев. Молодая сбалансированная сборная, у которой за плечами успешные игры в отборе и есть несколько ярких лидеров. Подловить на ошибке постаревших фаворитов и обойти кого-то из них не такая уж сложная задача. Если Канада пробьётся в плей-офф, она станет одним из главных открытий турнира. Поставить на выход канадцев из группы можно за 4.80.

Ставка 1: США выйдет в плей-офф за 2.00.

Ставка 2: Александр Митрович станет лучшим бомбардиром группы G за 7.50.

Ставка 3: Канада выйдет в плей-офф за 4.80.

Экспресс с коэффициентом 7.64.

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