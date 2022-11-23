«Торпедо» — ЦСКА. Фёдоров пострадает от Ларионова

Поражение москвичей в армейском дерби явно не конец бедам, потому что опытные нижегородцы не смотрят на статус соперников.

24 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.95. На победу нижегородцев эксперты предлагают коэффициент — 3.20.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА 24 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.14. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 13.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — ЦСКА Москва (24.11.2022)

На 24 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между нижегородским «Торпедо» и московским ЦСКА. Матч пройдёт на льду стадиона «Нагорный», а первое вбрасывание состоится в 19:00 мск. Встреча двух мастеровитых тренеров обещает много эмоций.

«Торпедо» Игоря Ларионова сейчас находится на третьей строчке в Западной конференции, набрав 44 очка за 33 матча. Накануне клуб дома обыграл «Куньлунь» (4:1), а до этого выиграл в матче с «Северсталью» (2:1 ОТ). Команда отстаёт от ЦСКА всего на три очка.

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Дома Игорь Ларионов выиграл в 14 из 17 встреч. Так что Сергею Фёдорову будет очень непросто. Быстрый хоккей через короткий пас — старая школа всё ещё эффективна, даже в отсутствие звёзд. У нижегородцев лучшим бомбардиром является Алексей Кручинин с 29 очками в 33 матчах. Он находится в топ-10 бомбардиров КХЛ.

У ЦСКА дела в сезоне идут тоже неплохо, даже с учётом того, что накануне клуб уступил на выезде СКА Романа Ротенберга (2:6). Хозяева забросили в ворота Адама Рейдеборна три шайбы за первые семь минут встречи. Голкипер был заменён на 14-й минуте. Этот матч у него не задался. Однако клуб по-прежнему на второй строчке с 47 очками в 32 матчах.

Впереди ещё один непростой и принципиальный соперник, так что концовка выездной серии у москвичей насыщенна. Хорошо, что это последний гостевой матч. Команда выиграла в двух из трёх последних встреч. Однако поражение в Санкт-Петербурге могло морально подкосить её.

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Впрочем, из 43 личных встреч ЦСКА одержал победы в 30, когда у соперника всего 13. Преимущество весомое, но тактика игры хозяев сейчас заметно отличается. Поэтому мы бы не были так уверены в том, что Сергею Фёдорову будет легко. Всего в гостях армейцы выиграли в 10 из 16 матчей. И это вторая встреча кряду с непростым соперником, хватит ли сил?

Профессор дома себя чувствует прекрасно, команда сбалансирована и уверена в себе. Плюс, наконец, статистика забитых и пропущенных начинает радовать (95:71). В защите команда начала играть более собранно — это похвально. Впрочем, ЦСКА тоже имеет отменные показатели (103:76). Так что эта встреча будет насыщена не только моментами, но и борьбой.

Можно проверить вариант на то, что «Торпедо» не проиграет, и к этому взять тотал больше 3.5 шайбы за 2.43. Коэффициент весьма интересный. Игорь Ларионов знает, как играть с таким мастеровитым соперником. Пусть в обойме нет игроков уровня армейцев, но даже это не мешает клубу.

«Торпедо» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 24 ноября 2022 года

Хозяева отменено показывают себя в этом сезоне и дома чувствуют себя прекрасно. Сергей Фёдоров же проиграл в матче со СКА, и морально команду подкосило, плюс второй серьёзный соперник на выезде. Впрочем, у хозяев сейчас всё неплохо, поэтому проверим комбинированный вариант на победу хозяев через тотал больше, ведь с результативностью у соперников проблем нет.

Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.43.

Экспресс с коэффициентом 10.44.

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