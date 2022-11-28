СКА — «Сочи». Никита Гусев добьёт Третьяка

Внук легендарного голкипера терпит бедствие, впрочем, как и вся команда. Очередной удар по самолюбию нанесут петербуржцы.

29 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Сочи». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.14. На победу сочинцев эксперты предлагают коэффициент — 14.0.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Сочи» 29 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Сочи» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 9.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Сочи» (29.11.2022)

На 29 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего две встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между СКА и «Сочи». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, а первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

СКА Романа Ротенберга в этом сезоне очень хорош. Клуб лидирует в Западной конференции, набрав 59 очков за 36 игр. Накануне команда обыграла в гостях «Торпедо» (6:2). До этого потерпела поражение дома в матче с «Локомотивом» (1:2 ОТ). Команде нужно было показать себя. Тут вопросов никаких.

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Как раз в последней встрече Никита Гусев отметился дублем и отдал две передачи, записав в свой счёт сразу четыре очка. Сейчас у него 16 очков в 11 играх сезона. Впечатляет, плюс Марат Хуснутдинов отдал три результативные передачи и забросил шайбу. У него 18 очков за 35 встреч. Состав чувствует себя довольно неплохо.

«Сочи» — аутсайдер Запада, находящийся на 11-м месте. На его счету всего 16 очков за 33 встречи. Накануне клуб проиграл в матче с «Ак Барсом» Олега Знарка (2:6). Как и ожидалось, даже с самым непредсказуемым клубом у подопечных Сергея Светлова шансов не было. Впереди ещё более серьёзный соперник. Тучи сгущаются.

У клуба серия поражений насчитывает уже пять игр, а слова главного тренера про самую молодую команду, в основе которой сразу 10 дебютантов, лишь помогают соперникам чувствовать себя сильнее. Недавно команда проиграла в матче с «Куньлунем» (2:5). Так что дела действительно плохи, а исправлять эту ситуацию довольно тяжело.

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На данный момент сочинцы уже пропустили 129 шайб, что является худшим показателем в КХЛ. В среднем клуб пропускает практически по четыре гола за матч. Показатели так себе, а забивает — всего по два. СКА же имеет в обойме огромное количество мастеров и выглядит сильнее «Ак Барса».

Плюс у петербуржцев сейчас 127 заброшенных шайб. Примерно столько же пропустили гости. В пяти из 10 последних игр тотал был больше четырёх шайб. С учётом нынешнего положения дел и вовсе с этим проблем не будет. Кроме того, в 10 очных встречах выигрывали хоккеисты из Санкт-Петербурга.

Да и общая статистика очных игр, насчитывающая 36 матчей, практически полностью на стороне хозяев — 30 побед, и лишь шесть – у гостей. Преимущество очевидно. Поэтому проверим вариант на победу СКА + тотал больше 5.5 шайбы за 1.84. Основные форварды хозяев готовы и уже показали себя с соперником посильнее. Тем более на своём льду, вернуть долг болельщикам клуб обязан.

Ворота южан сторожит внук легендарного голкипера — Максим Третьяк. Делает он это неудачно, но причина в проблемах клуба. За 24 матча в текущем сезоне он пропустил 87 шайб. Жаль, но это не предел, и голов в его копилке будет ещё больше.

СКА — «Сочи»: прогноз и ставка на матч КХЛ 29 ноября 2022 года

Гости до сих пор не нашли свою игру даже после смены тренера, а СКА уже отыгрался в гостевой встрече за поражение дома. В очном матче сомнений в фаворите нет — у хозяев больше мастеров и опыта, а у гостей много дебютантов. История личных встреч также на стороне СКА. С результативностью проблем у подопечных Романа Ротенберга нет и в очных матчах с голами порядок. Поэтому проверим комбинированный вариант на хозяев через тотал больше.

Ставка: победа СКА и тотал больше 5.5 шайбы за 1.84.

Экспресс с коэффициентом 9.29.

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