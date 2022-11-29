Австралия — Дания. Последняя надежда на плей-офф

30 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира Австралия – Дания. Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу датчан можно с коэффициентом 1.52. Успех австралийцев оценивается аналитиками в 6.60. Поставить на ничью предлагают за 4.30.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Австралия – Дания 30 ноября 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата мира Австралия – Дания получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.97. Если забьёт Австралия, сыграет коэффициент 1.76. Гол датчан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Австралия – Дания (30.11.2022)

На групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре начинаются решающие матчи за выход из группы. В квартете D пока никто не потерял шанс на плей-офф. Очень важный матч для Австралии и Дании. Франция уже отобралась в плей-офф досрочно, но одна путёвка всё ещё не разыграна. Стартовый свисток в матче будет дан в 18:00 мск.

На этом чемпионате мира было уже столько сенсаций, что сейчас абсолютно бессмысленно называть одну из команд аутсайдером. Австралию вновь недооценивают. Удивительно, но даже вероятность гола австралийцев оценивается выгодно. Безусловно, они уступают в классе любому сопернику в группе, но они берут другими качествами.

Неймар испытывает симптомы вирусной инфекции.

Игра с Тунисом (1:0) стала весьма показательной, ведь подопечные Грэма Арнольда на контрасте с матчем с французами продемонстрировали стабильность. Они вновь забили в первые 25 минут – активный старт по-прежнему является козырем команды. В матче с Францией она проиграла, а этот гол стал её единственным во встрече.

«Соккеруз» являются уникальной командой. Они не могут похвастаться выдающимися показателями в нападении и по остроте созданных моментов уступают большинству команд. Тем не менее свои немногочисленные шансы почти всегда используют. За два тура ЧМ-2022 сборная забила два мяча. На чемпионатах мира в 10 последних матчах оставалась ни с чем лишь в двух встречах – с Перу и Испанией.

Реализация и сейчас будет иметь принципиальное значение, ведь впервые австралийцы стали показывать качественную игру в защите. Не пропустив от Туниса, они всего во второй раз в своей истории оставили свои ворота в неприкосновенности на ЧМ. С учётом проблем датчан с организацией атак у них будет шанс сыграть в привычном стиле. Ведь не забываем, что, в отличие от соперника, Австралию в этом матче может устроить и ничья.

США удалили слово «Аллах» с флага Ирана. Грядёт политический скандал на ЧМ-2022.

Дания находится в сложном положении. Команде необходимо побеждать. На этом турнире «алая гвардия» откровенно не впечатляет. Она не радует на фоне своих результатов в последние годы. Казалось, датчане после полуфинала Евро-2020 и неплохого выступления в Лиге наций будут биться с Францией до конца.

Борьбы, конечно, никакой не получилось, однако нельзя сказать, что команда Юльманна проваливается с треском. Во-первых, датчане уступили французам (1:2) впервые за семь лет. Поражение оказалось полностью заслуженным, однако они не только дисциплинированно действовали у своих ворот, но и реализовали чуть ли не единственный голевой момент.

Во-вторых, Дания практически не оступается с соперниками, которых превосходит в классе. Тунис не получилось дожать, но в целом на минимальную сухую победу команда наиграла. Могут возникнуть проблемы в опорной зоне, ведь по-прежнему не готов играть Томас Дилейни, что не сулит ничего хорошего. На чемпионатах мира датчане пропускают регулярно, сыграв «на ноль» лишь в 3 из 10 последних матчей.

Тем не менее никогда нельзя забывать про настрой сборной. За последние годы она победила во всех ключевых матчах. В отборе не оставила шансов Австрии и Шотландии, а в Лиге наций в нужный момент разобралась с мотивированной Франций. Тренер умеет настраивать своих игроков на достижение необходимого результата в условиях особого давления. Во многом на это болельщики и рассчитывают сейчас, ведь ресурсы у команды есть.

Впрочем, едва ли этого будет достаточно для того, чтобы снова огорчить крепкую сборную Австралии. Четыре года назад эти команды поделили очки на ЧМ в России (1:1), и с тех пор поменялось не так много. У Дании яркое поколение перспективных футболистов стало ветеранами, а австралийцы всё так же верны себе и своему стилю.

Гончаренко в 11-й раз признан лучшим тренером Беларуси.

Пусть от «соккеруз» и требуется в этом матче лишь не ошибаться у своих ворот, они, очевидно, снова постараются сделать ставку на активный первый тайм. В завершении Австралия действует уверенно, а оборона «алой гвардии» уже отнюдь не так безупречна, как выглядела в отборочном турнире. В то же время фавориту забивать нужно в обязательном порядке, поэтому обоюдная результативность видится достижимой целью. Таким образом, стоит рассмотреть осторожную, но вполне выгодную ставку «Дания не проиграет и обе забьют» с коэффициентом 2.32.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Австралия – Дания 30 ноября 2022 года

Важнейший матч для обеих команд, но с некоторыми оговорками. Австралия смогла приятно удивить победой в матче с Тунисом и теперь для выхода из группы ей важно не уступить. Команда Арнольда способна огорчить Данию в атаке и дальше играть по счёту. Однако сопернику отступать некуда – стоит выбор между победой или вылетом. Датчане будут давить, и класса им хватит, чтобы не проиграть. Однако ставить на чистую победу фаворита на ЧМ в Катаре, как известно, редко бывает выгодно.

Ставка: Дания не проиграет и обе забьют за 2.32.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

Лайшев: ЧМ-2022 в Катаре многое потерял без сборной России.

Прогноз на матч Польша — Аргентина с коэффициентом 3.18.

Португалия хочет, чтобы ФИФА переписала на Роналду гол Фернандеша.

Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 9.40.

На Украине задержали президента федерации футбола страны.