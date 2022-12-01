«Ак Барс» — «Локомотив». Знарок теряет авторитет

2 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.28. На победу ярославцев эксперты предлагают коэффициент 3.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Локомотив» 2 декабря 2022 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 14.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» Казань — «Локомотив» Ярославль (02.12.2022)

На 2 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланировано семь встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между «Ак Барсом» и «Локомотивом». Игра пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани, а первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Ак Барс» продолжает домашнюю серию игр, накануне уступив «Сибири» (3:6). Даже дубль Дмитрия Воронкова не сильно помог команде. До этого клуб дома обыграл «Сочи» (6:2). Эта победа была нужна Олегу Знарку, несмотря на то что была одержана над слабым соперником. По-прежнему стабильности в игре казанцев не наблюдается.

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«Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции с 36 очками за 35 игр. Хорошо, что команда ещё в зоне плей-офф, но «Барыс» и «Трактор» её догоняют и наступают на пятки, поэтому положение шаткое. Впереди непростой соперник, а единственное, что радует — играют казанцы дома.

«Локомотив» же расположился на третьей строчке Западной конференции, набрав 50 очков за 36 игр. Отставание от ЦСКА составляет всего одно очко, а СКА оторвался уже на 11. Впрочем, положение команды неплохое, а ближайший преследователь — «Торпедо», который идёт с 46 очками, задел есть.

Накануне ярославцы дома обыграли «Авангард» (3:2). Это победа в четвёртом матче подряд, а важную шайбу забросил Степан Никулин, который заработал в матче два очка. Для него это шестой гол и 19-е очко в 30 матчах сезона-2022/2023. До этого железнодорожники дома обыграли «Сибирь» (3:0).

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При этом история очных встреч соперников насчитывает 48 матчей, где «Ак Барс» выиграл 26 раз, а «Локомотив» — 22. Весомого преимущества нет. Плюс хозяева дома одержали лишь девять побед в 18 играх, а гости за 19 выездов выиграли 11 раз. Статистика практически схожа, и выделить фаворита сложно.

При этом в шести из 10 последних игр тотал матчей был выше 4.5 шайбы. Так что говорить о хорошей результативности сложно. И всё же статистика забитых и пропущенных у команд следующая: «Ак Барс» — 88:93, а у «Локомотива» — 92:70. У гостей явно дела с обороной лучше. Плюс в нападении порядок.

Пусть и Олег Знарок располагает звёздными форвардами, но Александр Радулов уже показал своё отношение на льду, допуская ошибки из-за того, что проводит больше смен, чем требует тренер. У Игоря Никитина звёзд нет, но сбалансированный состав сейчас на подъёме. Это может сыграть большую роль в матче.

Мы бы на данный момент проверили вариант на то, что «Локомотив» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.60. Пусть и эксперты отдают предпочтение хозяевам, но казанцы уже не показывают выдающуюся игру, как на старте сезона. Плюс есть проблемы в самой команде. У гостей же таких сложностей нет.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Локомотив» 2 декабря 2022 года

Олег Знарок проиграл в матче с «Сибирью», плюс один из основных форвардов показал своё недовольство результатами. У Игоря Никитина состав сбалансирован и одержал победы в четырёх встречах подряд. Статистика игр у команд схожа, но пока предпочтительнее смотрятся гости. Потому проверим комбинированный вариант на их непроигрыш и тотал больше 3.5 шайбы.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 12.32.

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Прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» Минск с коэффициентом 2.89.

Прогноз на матч «Металлург» — ЦСКА с коэффициентом 3.48.